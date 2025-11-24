Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση ομολόγου €500 εκατ. , στο €1,7 δισ. η ζήτηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 1,7 δις ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές του ποσού της έκδοσης

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,375% και απόδοση 3,422%.

Το ομόλογο, λήξης το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031, αντιπροσωπεύει την δεύτερη ομολογιακή έκδοση από την Εθνική Τράπεζα μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 1,7 δις ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές του ποσού της έκδοσης.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 90 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap. Πάνω από το 75% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. To 58% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 36% σε Τράπεζες και private banking, το 5% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 1% σε hedge funds.

Όπως τονίζεται, η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Οι Commerzbank, Crédit Agricole CIB, GoldmanSachs Bank Europe SE, Jefferies, JP Morgan και Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.

Tags

Ελλάδατράπεζες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα