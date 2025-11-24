Θάνος Μιχαηλίδης, ΠΑΣΥΞΕ: Να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί

Η Κύπρος, παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών στον διεθνή τουριστικό χάρτη, συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Η βιομηχανία φιλοξενίας του νησιού δεν περιορίζεται μόνο στη συνεισφορά της στην οικονομία: έχει γίνει και δείκτης ποιότητας, εξυπηρέτησης και ανταγωνιστικότητας. Καθώς η φετινή τουριστική περίοδος φτάνει στο τέλος της, οι ξενοδόχοι αντιμετωπίζουν νέα δεδομένα, όπως αλλαγές στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, αυξημένες απαιτήσεις για ποιοτικές εμπειρίες αλλά και τις προκλήσεις της εποχικότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Θάνος Μιχαηλίδης, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, μιλά στον «Π» για τις επιδόσεις της Κύπρου, τις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και τις στρα...

