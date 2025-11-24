Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΕΠΑ: Με τραπεζικό έμβασμα η πληρωμή τελών και προστίμων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και του εκσυγχρονισμού των συναλλαγών του δημόσιου τομέα, έχει αποφασισθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η κατάργηση της δυνατότητας είσπραξης οφειλών μέσω της χρήση προσωπικών επιταγών με ισχύ από την 1/1/2026

Με τραπεζικό έμβασμα θα γίνεται η καταβολή τελών και προστίμων, ανακοίνωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και του εκσυγχρονισμού των συναλλαγών του δημόσιου τομέα, έχει αποφασισθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η κατάργηση της δυνατότητας είσπραξης οφειλών μέσω της χρήση προσωπικών επιταγών με ισχύ από την 1/1/2026.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται, η ΕΠΑ ευθυγραμμίζεται με αυτή την κατεύθυνση και ενημερώνει το κοινό για τη χρήση τραπεζικού εμβάσματος για την καταβολή τελών και προστίμων.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την ορθή αντιστοίχιση της πληρωμής με την οφειλή, προσθέτει,  κατά την πληρωμή μέσω εμβάσματος θα πρέπει να αναγράγονται τα ακόλουθα στοιχεία:

→Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

→Αριθμός Απόφασης Επιτροπής (όπου εφαρμόζεται)

→Μέρη κοινοποιούμενης συγκέντρωσης (όπου εφαρμόζεται).

«Μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, παρακαλείστε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό εμβάσματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση chairman@competition.gov.cy, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σωστή καταγραφή της πληρωμής από τον οφειλέτη», προσθέτει.

Οι λεπτομέρειες για τον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό στον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται το έμβασμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, στην ενότητα:

Ενημέρωση → Άλλα Έντυπα → Έντυπα Λογιστικών Υπηρεσιών.

https://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page69accounting_gr/page69accounting_gr?OpenDocument

 

Tags

πρόστιμοπρόστιμαΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα