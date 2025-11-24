ΕΠΑ: Με τραπεζικό έμβασμα η πληρωμή τελών και προστίμων

Με τραπεζικό έμβασμα θα γίνεται η καταβολή τελών και προστίμων, ανακοίνωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και του εκσυγχρονισμού των συναλλαγών του δημόσιου τομέα, έχει αποφασισθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η κατάργηση της δυνατότητας είσπραξης οφειλών μέσω της χρήση προσωπικών επιταγών με ισχύ από την 1/1/2026.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται, η ΕΠΑ ευθυγραμμίζεται με αυτή την κατεύθυνση και ενημερώνει το κοινό για τη χρήση τραπεζικού εμβάσματος για την καταβολή τελών και προστίμων.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την ορθή αντιστοίχιση της πληρωμής με την οφειλή, προσθέτει, κατά την πληρωμή μέσω εμβάσματος θα πρέπει να αναγράγονται τα ακόλουθα στοιχεία:

→Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

→Αριθμός Απόφασης Επιτροπής (όπου εφαρμόζεται)

→Μέρη κοινοποιούμενης συγκέντρωσης (όπου εφαρμόζεται).

«Μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, παρακαλείστε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό εμβάσματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση chairman@competition.gov.cy, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σωστή καταγραφή της πληρωμής από τον οφειλέτη», προσθέτει.

Οι λεπτομέρειες για τον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό στον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται το έμβασμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, στην ενότητα:

Ενημέρωση → Άλλα Έντυπα → Έντυπα Λογιστικών Υπηρεσιών.

https://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page69accounting_gr/page69accounting_gr?OpenDocument