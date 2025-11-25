Πάνω από το μέσο όρο ΕΕ η αύξηση κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Κύπρο

Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε σταθερά μεταξύ 2004 και 2008, παρέμεινε στάσιμο μεταξύ 2008 και 2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μειώθηκε το 2012 και το 2013. Έκτοτε, το εισόδημα συνέχισε τη σταθερή ανάπτυξη μέχρι το έτος 2020, όπου μειώθηκε λόγω της παγκόσμιας πανδημίας. Το έτος 2021 σημείωσε ανάκαμψη, αλλά το εισόδημα αυξήθηκε αργά το 2022 και το 2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος.

H Ρουμανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν από το 2004 έως το 2024 (134%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%). Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά τα τελευταία 20 χρόνια (-5% και -4% αντίστοιχα), ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).