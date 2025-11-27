Λάρνακα: Εκκενώθηκε το Τμήμα Φορολογίας λόγω αναθυμιάσεων στην αποχέτευση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο ενοίκιο το 31% των Κυπρίων - Η εικόνα στην ΕΕ και οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κατανομή του πληθυσμού ανά καθεστώς κατοχής (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στο 30,6% ανέρχεται το ποσοστό των Κυπρίων που ενοικιάζουν το σπίτι που διαμένουν, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπη η Eurostat ενώ το 69,4% έχει την κυριότητα του σπιτιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κατανομή του πληθυσμού ανά καθεστώς κατοχής (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το 2024, το 68% του πληθυσμού που ζούσε σε νοικοκυριά της ΕΕ είχε την κυριότητα του σπιτιού του, ενώ το υπόλοιπο 32% ζούσε σε ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (94% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριό που είχε την κυριότητα του σπιτιού του), τη Σλοβακία (93%), την Ουγγαρία (92%) και την Κροατία (91%).

Η κυριότητα κατοικίας ήταν πιο συχνή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία. Στη Γερμανία, η ενοικίαση ήταν πιο συχνή, όπου το 53% του πληθυσμού ήταν ενοικιαστές. Ακολουθούσαν η Αυστρία (46%) και η Δανία (39%).

Tags

ενοίκιαEurostatΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα