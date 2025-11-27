Στο ενοίκιο το 31% των Κυπρίων - Η εικόνα στην ΕΕ και οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας

Στο 30,6% ανέρχεται το ποσοστό των Κυπρίων που ενοικιάζουν το σπίτι που διαμένουν, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπη η Eurostat ενώ το 69,4% έχει την κυριότητα του σπιτιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κατανομή του πληθυσμού ανά καθεστώς κατοχής (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το 2024, το 68% του πληθυσμού που ζούσε σε νοικοκυριά της ΕΕ είχε την κυριότητα του σπιτιού του, ενώ το υπόλοιπο 32% ζούσε σε ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (94% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριό που είχε την κυριότητα του σπιτιού του), τη Σλοβακία (93%), την Ουγγαρία (92%) και την Κροατία (91%).

Η κυριότητα κατοικίας ήταν πιο συχνή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία. Στη Γερμανία, η ενοικίαση ήταν πιο συχνή, όπου το 53% του πληθυσμού ήταν ενοικιαστές. Ακολουθούσαν η Αυστρία (46%) και η Δανία (39%).