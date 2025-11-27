Αυξημένη κατά 4,7% η βιομηχανική παραγωγή

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 έφθασε στις 119,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+5,6%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+5,3%) και των μεταλλείων και λατομείων (+0,5%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+23,7%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+8,7%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-11,0%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-6,8%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.