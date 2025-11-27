Λάρνακα: Εκκενώθηκε το Τμήμα Φορολογίας λόγω αναθυμιάσεων στην αποχέτευση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αυξημένη κατά 4,7% η βιομηχανική παραγωγή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 έφθασε στις 119,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+5,6%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+5,3%) και των μεταλλείων και λατομείων (+0,5%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+23,7%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+8,7%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-11,0%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-6,8%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα