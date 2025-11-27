Eurobank: Διαχρονικός στρατηγικός συνεργάτης του τουριστικού τομέα

Το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας και το νέο μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί προς όφελος της ευρύτερης οικονομίας και ανάπτυξης, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Τουριστικού Συνεδρίου ΣΤΕΚ 2025, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με τίτλο Βιώσιμος Τουρισμός: Ο Απόλυτος Μονόδρομος», αναπτύχθηκαν θέματα όπως οι τάσεις και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον τουρισμό, οι λύσεις αειφορίας και τα μοντέλα πράσινης μετάβασης, αλλά και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή.

Χαιρετίζοντας το Συνέδριο, ο κ. Αντώνης Νικολαΐδης, Head of Commercial Banking, Eurobank σημείωσε ότι η τουριστική βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά «τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας» για περισσότερα από 50 χρόνια, κερδίζοντας χρόνο με τον χρόνο μεγαλύτερο μερίδιο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λόγω και της διαχρονικότητας που παρουσιάζει η συνεισφορά του κλάδου, ο οποίος αποδεικνύεται και τρομερά ανθεκτικός στα οποία εμπόδια παρουσιάζονται κατά καιρούς.

Όπως τόνισε, η Eurobank διατηρεί βαθιά εκτίμηση και στρατηγική σχέση με τον τομέα, διαθέτοντας εξειδικευμένη μονάδα για την εξυπηρέτηση τουριστικών επιχειρήσεων και προσφέροντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, τη γνώση και την εμπειρία για να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου ξεχωρίζει για:

· Τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή της στην οικονομία

· Τους επαγγελματίες, οραματιστές επιχειρηματίες που τη στελεχώνουν

· Έμπειρες και αξιόλογες διοικητικές ομάδες

· Σχεδόν μηδενικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια

· Συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

· Την αποδεδειγμένη ανθεκτικότητά της στον διεθνή ανταγωνισμό και σε εξωγενείς κρίσεις

Ο κ. Νικολαΐδης υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες ψηφιακές τάσεις, στις αυξήσεις του κόστους λειτουργίας, αλλά και στις σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, οι οποίοι αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, ποιότητα και βιωσιμότητα. «Όπως και ο τίτλος του φετινού συνεδρίου, έτσι και η πραγματικότητα επιβεβαιώνει πως ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί τον απόλυτο μονόδρομο για την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία, η πράσινη ανάπτυξη και η ποιότητα υπηρεσιών καθορίζουν πλέον το νέο μοντέλο λειτουργίας του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, Head of Commercial Banking, Eurobank σε πάνελ συζήτησης με θέμα «Χρηματοδότηση, κίνητρα και Bankable Επενδύσεις για Αειφόρο Ανάπτυξη», τόνισε ότι οι τράπεζες θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας χρηματοδότηση που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανθεκτικότητα των μονάδων. Με στοχευμένες δανειοδοτήσεις, καθοδήγηση και αξιολόγηση κινδύνων, οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τα ξενοδοχεία να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας. Έτσι, η Eurobank δεν είναι απλώς χρηματοδότης, αλλά στρατηγικός συνεργάτης στη μετάβαση του κυπριακού τουρισμού στο μέλλον.