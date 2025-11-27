Αυξημένες κατά 3% οι πωλήσεις καυσίμων τον Οκτώβριο

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι πωλήσεις καυσίμων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον Οκτώβριο 2025, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,0% φθάνοντας στους 61.904 τόνους.

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 141.540 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (101,9%) και σε αεροπλάνα (5,9%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (44,9%), βαρέος μαζούτ (26,8%), βενζίνης (4,6%), υγραερίου (3,6%) και πετρελαίου κίνησης (1,7%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-53,5%) και πετρελαίου θέρμανσης (-11,4%).

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025 σημείωσαν μείωση 2,2%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-22,5%) και σε αεροπλάνα (-2,9%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-4,1%) και πετρελαίου κίνησης (-2,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 17,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.