Ξεπέρασαν τα επίπεδα 2024 οι πωλήσεις ακινήτων- Άλλαξαν χέρια 16 χιλ.

Αύξηση 9% παρουσίασαν τον Νοέμβριο του 2025 οι πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο, όπως καταδεικνύεται από νέα στοιχεία που δημοσίευσε το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας, με τις πωλήσεις από τις αρχές του έτους να ξεπερνούν τα επίπεδα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 1644 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 1506 πωλητήρια έγγραφα τον Νοέμβριο του 2024. Τον Οκτώβριο, οι πωλήσεις ακινήτων είχαν αυξηθεί κατά 24% φθάνοντας τα 1638 τεμάχια από 1318 τον αντίστοιχο μήνα του μήνα.

Στη Λάρνακα οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 24% φθάνοντας στις 387 από 312 πέρσι έναντι ανόδου 20% τον Οκτώβριο. Αύξηση 24% σημείωσαν και οι πωλήσεις στην Πάφο φθάνοντας στις 356.

Στη Λευκωσία οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 20% έναντι ετήσιας αύξησης 25% τον Οκτώβριο με τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν τα 386 από 322 τον περσινό Νοέμβριο.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου η αύξηση περιορίζεται στο 3% σε σχέση με 52% τον Οκτώβριο.

Στη Λεμεσό οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 14% στα 439 τεμάχια από 511 τον Νοέμβριο του 2024 έναντι ετήσιας αύξησης 22% τον Οκτώβριο.

Όσον αφορά το εντεκάμηνο του 2025, οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 14% φθάνοντας στις 16455 από 14458 πέρσι.

Στη Λευκωσία, η αύξηση ανέρχεται στο 17% , στη Λάρνακα στο 16%, στην Πάφο στο 14%, στην ελεύθερη Αμμόχωστο στο 13% και στη Λεμεσό στο 10%.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 15.797 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 15.567 πωλητήρια έγγραφα το 2023, καταγράφοντας αύξηση 1%.