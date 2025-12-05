Κωνσταντίνος Ιωάννου: Εκατοντάδες νέες οικιστικές μονάδες φέρνουν τα στεγαστικά σχέδια

Η παραχώρηση δωρεάν συντελεστή 45% και η επιτάχυνση στην έκδοση αδειών δημιουργούν εκατοντάδες νέες οικιστικές μονάδες όπως ανέφερε στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" του "Πολίτη 107,6 & 97,6" ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

"Στόχος μας είναι μέσω των σχεδίων να αυξήσουμε το οικιστικό αποθέμα και μέσα σε αυτό να αυξήσουμε και την προσιτή κατοικία", σημείωσε.

Συνολικά οι νέες μονάδες μπορούν και να ξεπεράσουν τις 6.000.

Ειδικότερα, τα πολεδομικά και άλλα κίνητρα, με παραχώρηση δωρεάν συντελεστή 45% για την παροχή κατοικίας είτε για ενοίκιο είτε για αγορά θα ρίξουν στην αγορά σχεδόν 2.000 οικιστικών μονάδων. Πρόσθετα μέσω της διαδικασίας ταχείας αδειδότησης έχουν εγκριθεί άδειες που μπορούν να προσφέρουν άλλες 6.000 οικιστικές μονάδες. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς του συντελεστή και αναμένεται έσοδο 10,2 εκατ. ευρώ για τον ΚΟΑΓ για την κατασκευή προσιτών μονάδων.

Το σχέδιο (συντελεστή δόμησης) έχει μεγάλη απηχήση και είναι προμετωπίδα", τόνισε ο κ. Ιωάννου και εξήγησε ότι στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιώ να οδηγήσει σε συγκράτηση των τιμών. Παράλληλα άλλα σχέδια απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες και σε όσους κατοικούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.



«Ανακαινίζω - Ενοικιάζω»

Το σχέδιο που δεν απέδωσε είναι το «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω», το οποίο είχε στόχο, με πρόταση του ΕΤΕΚ, να προσφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα επιπλέον κατοικίες για ενοικίαση. Οι οικιστικές μονάδες που προκύπτουν από τα υπόλοιπα σχέδια απαιτούν χρόνο για να κατασκευαστούν.

Το σχέδιο «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών για ενοικίαση θα επανεξεταστεί προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό. Ενώ στην αρχή ενδιαφέρθηκαν κάποιες εκατοντάδες ιδιοκτητών, τελικά είναι πολύ λίγοι που εντάχθηκαν.

"Κάναμε μια έρευνα", ανέφερε ο κ. Ιωάννου, "σε όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον και οι λόγοι που δεν εντάχθηκαν σχετίζονται είτε με κληρονομικά ζητήματα, είτε με τη δυσκολία εξεύρεσης συνεργείων. Αξιολογούμε το σχέδιο αυτό και μέχρι ο τέλος του μήνα θα ανακοινώσουμε την αναθεώρηση του για να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Ίσως μπορούμε να αυξήσουμε λίγο τα ποσά της επιδότησης και να το επεκτείνουμε και στην ύπαιρθρο"

Σχέδια για ορεινές περιοχές

Για τις ορεινές περιοχές, όπου η στέγαση αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω χαμηλής πυκνότητας και δυσκολιών πρόσβασης, ο υπουργός έκανε γνωστό ότι θα υπάρξει τις επόμενες δύο εβδομάδες αναθεώρηση του σχεδίου ορεινών ακριτικών και εξόχως ορεινών περιοχών και περιοχών ύπερθρου. "Έχουμε συγκεντρώσει εισηγήσεις για το πώς μπορεί να το κάνουμε πιο εύχρηστο", είπε.

Ανάμεσα στις εισηγήσεις είναι η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη νέων περιοχών.

Αναθεώρηση τοπικών σχεδίων

Τέλος, ξεκινά η αναθεώρηση των τοπικών χωρικών σχεδίων, που θα εξετάσει την άρση περιορισμών ύψους κτηρίων. Αυτό θα επιτρέψει την ανέγερση πιο ψηλών πολυκατοικιών, αυξάνοντας τον αριθμό διαθέσιμων κατοικιών χωρίς επέκταση σε νέες εκτάσεις. ​

Το υφιστάμενο πλαίσιο, εξηγεί ο κ. Ιωάννου, προβλέπει υπό κάποιες προποιθέσεις ότι μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι δύο επιπλέον όροφοι σε πολυκατοικίες. Η πιθανότητα, προσέθεσε, αύξησης ή ανέγερσης ψηλών κτηρίων στα κέντρα των πόλεων, είναι κάτι που θα εξεταστεί με πολύ προσοχή, διότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Πρέπει να γίνει στην ολόητα του. Όταν πολυοδομικά κάνεις μια αλλαγή, έχει και επιδράσεις αλυσιδωτές σε άλλες ενότητες, κατέληξε.