Ευρωπαϊκή διαβούλευση για θέσπιση νόμου ποιοτικής απασχόλησης

Διαβούλευση ξεκίνησε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θέσπιση νόμου για την ποιοτική απασχόληση.

Η διαβούλευση που ξεκίνησε η ΕΕ έρχεται σε μια εποχή που σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρώπη εργάζεται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας με χαμηλές απολαβές και κακές προοπτικές, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (European Trade Union Confederation- ETUC).

Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι υφίστανται τις συνέπειες των θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Έρευνες δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας επιδεινώνουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι οποίες βλάπτουν την οικονομία της Ευρώπης, τονίζει, με τις βιομηχανίες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσλάβουν εργαζόμενους που πληρώνουν κατά μέσο όρο 9% λιγότερο από εκείνες που επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Πραγματική ευκαιρία

«Η έναρξη της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με έναν μελλοντικό νόμο για την ποιοτική απασχόληση δημιουργεί μια πραγματική ευκαιρία για την εφαρμογή πρακτικών μέτρων που οι εργαζόμενοι θα νιώσουν στην καθημερινότητά τους», προστίθεται.

«Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους γνωρίζουν τι κάνει μια θέση εργασίας καλή ή κακή. Αυτή η διαβούλευση είναι μια ευκαιρία να ενσωματωθούν αυτές οι πραγματικότητες στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και να πιέσουμε για συγκεκριμένες βελτιώσεις που μπορεί να νιώσει κάθε εργαζόμενος», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Esther Lynch.

Τι περιλαμβάνει η δράση ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάληψη δράσης σε θέματα που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Αλγοριθμική διαχείριση και τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στην εργασία·

-Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων

-Ρύθμιση της υπεργολαβίας

-Δίκαιη μετάβαση, πρόβλεψη και διαχείριση της αλλαγής·

-Επιθεώρηση εργασίας και επιβολή της νομοθεσίας.

Η Esther Lynch δήλωσε: «Η δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει νομοθεσία για τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας είναι ύψιστης σημασίας. Τα ζητήματα για τα οποία διεξάγει διαβουλεύσεις η Επιτροπή δείχνουν ότι η φωνή των συνδικάτων έχει ήδη ακουστεί δυνατά και καθαρά σχετικά με τα μεγαλύτερα ζητήματα που επηρεάζουν τους εργαζόμενους σήμερα. Τώρα ξεκινά το σημαντικό έργο για να διασφαλιστεί ότι θα καταλήξουμε στις λύσεις που απαιτούνται για να διορθώσουμε πραγματικά αυτά τα προβλήματα και να διασφαλίσουμε μια ποιοτική εργασία για κάθε εργαζόμενο».

«Ωστόσο, η ETUC δεν συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις ή με τις ευρύτερες ιδέες της «απλοποίησης» στον Οδικό Χάρτη. Αυτές πολύ συχνά χρησιμεύουν ως δικαιολογία για την αποδυνάμωση ή την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από μια δέσμευση για την προστασία και την ενίσχυση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και προτύπων - όχι για την αποδυνάμωσή τους», υποδεικνύεται.

«Η ανακοίνωση ανοίγει την πόρτα για μέτρα που θα αποφέρουν οφέλη στους εργαζόμενους: χρειάζονται νομοθεσία και επενδύσεις για να διασφαλιστεί ότι όλες οι θέσεις εργασίας είναι ποιοτικές - σε κάθε τομέα και σε κάθε περιφέρεια. Αναμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την τηλεργασία και το δικαίωμα αποσύνδεσης να μεταφράζονται και σε νομοθεσία», καταλήγει.