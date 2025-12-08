Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιάννης Παναγιώτου: Στα €1125 αναμένεται να ανέλθει ο κατώτατος μισθός

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

«Παραμένοντας συνεπείς σε αυτή την πορεία, το 58,5% του διάμεσου μισθού το 2024 σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στα €1100 ενώ εάν προστεθεί και η ΑΤΑ μετά την πρόσφατη συμφωνία, θα αγγίζει περίπου τα €1125», δήλωσε

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέλθει στα €1125 εάν ληφθεί υπόψη ο διάμεσος μισθός του 2024 και η ΑΤΑ, δήλωσε πριν από λίγο ο απερχόμενος Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου.

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του υπουργείου στον νέο υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα, ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι «παραλάβαμε το διάμεσο μισθό γύρω στα €1500 και το 2025 εκτιμάται να αγγίζει τις €2000 ενώ «αυξήσαμε τους κατώτατους μισθούς για 19 επαγγέλματα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία κατά 10,66%».

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυξήσαμε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό από τα €940 στα €1000, υιοθετώντας ως σημείο αναφοράς το 58,5% του διάμεσου μισθού του προηγούμενου έτους, προσθέτοντας ότι «παραμένοντας συνεπείς σε αυτή την πορεία, το 58,5% του διάμεσου μισθού το 2024 σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στα €1100 ενώ εάν προστεθεί και η ΑΤΑ μετά την πρόσφατη συμφωνία, θα αγγίζει περίπου τα €1125».

Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός

Παρά την αλλαγή σκυτάλης, επεσήμανε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών.

Σημείωσε ότι διαμορφώθηκαν συνθήκες πλήρους απασχόλησης για πρώτη φορά, βελτιώθηκε η αγορά εργασίας με μείωση της ανεργίας κάτω από το 5% και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της επάρκειας των μισθών, την ενδυνάμωση της μεσαίας τάξης και τη στήριξη των εισοδημάτων.

