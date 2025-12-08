Σε ενίσχυση καταδυτικού τουρισμού στοχεύει το Υφυπουργείο Τουρισμού

Την ενίσχυση υποδομών και κανονισμών, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την προβολή του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας προτείνει εξειδικευμένη μελέτη που εκπονήθηκε από το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), για λογαριασμό του Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο στοχεύει να καταστήσει τον καταδυτικό τουρισμό σε ισχυρό πυλώνα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Η σχετική μελέτη παρουσιάστηκε, τη Δευτέρα, στη Λεμεσό, με τον Υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή να υπογραμμίζει πως ο καταδυτικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας, όπως αναδεικνύει και η μελέτη του CMMI.

Σε χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο νέος Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Νεόφυτος Παπαδόπουλος, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η τεχνική μελέτη θα λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για μια σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών, «οι οποίες θα αποτελέσουν τον βατήρα για να αναδείξουμε την Κύπρο ως ηγέτιδα δύναμη στον καταδυτικό τουρισμό της Μεσογείου».

Υποδεικνύοντας ότι η μελέτη δίνει επιστημονική γνώση, πραγματικά δεδομένα και καθαρή εικόνα για το επίπεδο του τομέα αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του, τόνισε ότι «το Υφυπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ανάδειξης της Κύπρου ως προορισμού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των επισκεπτών σε παγκόσμιο επίπεδο».

Παράλληλα ανέφερε ότι ο καταδυτικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, τείνουν να ταξιδεύουν συχνότερα, να παραμένουν περισσότερες μέρες σ’ ένα προορισμό και να προβαίνουν ημερησίως σε μεγαλύτερες δαπάνες, σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου.

Σύμφωνα με τον Κώστα Κουμή, τα έσοδα από τον καταδυτικό τουρισμό παγκοσμίως ανέρχονται σε 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2024 ενώ οι εκτιμήσεις, για το 2025, αναφέρουν για περαιτέρω άνοδο σε 112 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, συνέχισε, με ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κυμανθούν στο 5,2%, ο καταδυτικός τουρισμός προβλέπεται πως θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς, από το 3% των συνολικών εσόδων του τουρισμού, που είναι σήμερα, μέχρι και το 6% .

«Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τον καταδυτικό τουρισμό σε έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του κυπριακού τουρισμού», υπογράμμισε, και πρόσθεσε ότι το Υφυπουργείο του προχωρεί σε υλοποίηση πολιτικών βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, συνέχισε, με το νέο νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, για πρώτη φορά, τίθεται συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας γι' αυτή την ειδική μορφή τουρισμού, καλύπτοντας ένα νομοθετικό κενό, καθώς «με τον καθορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για την έκδοση άδειας παρόχου υπηρεσιών καταδύσεων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάζουμε κανόνες, διασφαλίζουμε ποιότητα, με την υποχρέωση συμμόρφωσης με το εθνικό πρότυπο CYS EN ISO 24803, προστατεύουμε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σωστά, μέσω της τήρησης μητρώου αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής, και ενισχύουμε την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού που σέβεται παράλληλα το περιβάλλον και τον θαλάσσιο πλούτο της».

Ο κ. Κουμής υπενθύμισε πως, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, το Υφυπουργείο προχώρησε στην τρισδιάστατη ψηφιακή καταγραφή 43 καταδυτικών σημείων, με στόχο την παροχή οπτικής επαφής των επισκεπτών με τα διάφορα σημεία πριν ακόμα επιλέξουν προορισμό, και ότι, παράλληλα, επενδύει σε υποδομές και έργα που ενισχύουν καταδυτικά σημεία μέσα από σχετικό σχέδιο επιχορήγησης.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι σχεδιάζεται και υλοποιείται στοχευμένη προώθηση της χώρας μας ως τουριστικό προορισμό καταδύσεων στο εξωτερικό, με συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις και η φιλοξενία επαγγελματιών από τις αγορές που έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική, ενώ προβάλλεται η χώρα μας ως ολόχρονος προορισμός, με διεθνή αναγνωρισιμότητα και μοναδικά καταδυτικά σημεία.

Παρουσιάζοντας την έρευνα, εκ μέρους του CMMI, ο Δρ. Λούης Χατζηιωάννου ανέφερε ότι αυτή κατέγραψε 69 καταδυτικά σημεία στη χώρα μας, από τα οποία τα οποία τα 24 είναι προσβάσιμα από την ακτή και τα υπόλοιπα 45 μέσω βάρκας, ενώ δημοφιλέστερο θεωρείται το ναυάγιο Ζηνοβία. Είπε ακόμη, ότι καταγράφηκαν 86 καταδυτικά κέντρα με τα δυο να αφορούν αποκλειστικά την ελεύθερη κατάδυση.

Η έρευνα εξέτασε την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και το παράδειγμα της Μάλτας, η οποία, όπως είπε, αποτελεί τον βασικότερο ανταγωνιστή της Κύπρου για τον καταδυτικό τουρισμού, ενώ υπογράμμισε πως το πιο δυνατό στοιχείο της χώρας μας είναι πως προσφέρει πολύ περισσότερες τουριστικές δραστηριότητες, πέραν των καταδύσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτάσεις του CMMI που κατατίθενται μέσα από την έρευνα, που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών και των κανονισμών, στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην προβολή του τομέα.

Συγκεκριμένα, για καταδυτικά σημεία από την ακτή προτείνονται όπως, εκεί και όπου χρειάζεται, τοποθετηθούν σκάλες και κιγκλιδώματα, πέργολες και στέγες, τουαλέτες και αποδυτήρια, κάδοι σκουπιδιών, δημιουργία μονοπατιών και οδική πρόσβαση, η τοποθέτηση πινακίδων με λεπτομέρειες για την τοποθεσία της κατάδυσης, καθώς και η τοποθέτηση καμερών.

Για καταδύσεις από σκάφη, προτείνονται η τοποθέτηση σημαδούρων, η δημιουργία και η διαχείριση αγκυροβολίων, η αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας κάποιων ναυαγίων και η διαχείριση της κίνησης σκαφών.

Προτείνονται, ακόμη, η ανάθεση σε υπεύθυνη εποπτική Αρχή, η έκδοση εθνικής άδειας για τα καταδυτικά κέντρα και εκπαιδευτές, η συμμόρφωση με ISO, ο περιορισμός της διακίνησης βαρκών σε συγκεκριμένους χώρους κατάδυσης και η παρακολούθηση θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών.

Μεταξύ άλλων, ο Δρ. Χατζηιωάννου αναφέρθηκε σε προτεινόμενες δράσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τομέα, όπως η χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, ο καθαρισμός υφάλων, η λήψη μέτρων για μείωση των αποβλήτων και η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων γύρω από επιζήμιες για το περιβάλλον συνήθειες, όπως το τάισμα χελωνών και η αγκυροβόληση σε λιβάδια της Ποσειδώνιας.

Έκανε, επίσης, αναφορά στην προώθηση της εικόνας της Κύπρου, ως καταδυτικού προορισμού, μέσα από δημιουργία έντυπου και διαδικτυακού υλικού, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων, τη συνεργασία με τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς πράκτορες, τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις κ.α.

Πηγή: ΚΥΠΕ