Αύριο στη Λευκωσία άτυπη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ - Η ατζέντα της επίσκεψης των ξένων αξιωματούχων

Θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Πραγματοποιείται την Τρίτη στη Λευκωσία Άτυπη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου των Γενικών Διευθυντών, Γενικών Γραμματέων, Υφυπουργών Υπουργείων Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρει ότι το απόγευμα της Δευτέρας οι αντιπροσωπείες ξεναγήθηκαν στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Οι εργασίες της συνάντησης διεξάγονται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο Λευκωσίας και θα αρχίσουν στις 8:45πμ.

Θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα «Η αντιμετώπιση ευκαιριών και προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον, εντός των συνόρων της και πέραν αυτών».

Ακολούθως, θα γίνει συζήτηση με θέμα «Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των κρατών μελών: Οι κοινές προσπάθειες στη διαχείριση των γεωπολιτικών προκλήσεων».

Μετά το πέρας της συνάντησης στο Δημαρχείο Λευκωσίας, θα πραγματοποιηθεί περιήγηση των αντιπροσωπειών στην παλιά πόλη.

