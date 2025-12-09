Έτοιμος να στηρίξει προσπάθειες για προσιτή στέγη ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων

Την ετοιμότητα του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης της μεγάλης κοινωνικής πρόκλησης της προσιτής στέγης εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, Γιάννης Μισιρλής, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Τη Συνέλευση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκ μέρους του Προέδρου της ΟΕΒ, Γιώργου Παντελίδη, ο πρώην Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Πέτρου και η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑΓ, Ελένη Συμεωνίδου.

«Ο τομέας της ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, μοχλό που διαμορφώνει τη σύγχρονη Κύπρο και συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας μας και των ανθρώπων της», σημείωσε.

Ο κ. Μισιρλής στην ομιλία του υπογράμμισε ότι ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων παρέμεινε κινητήρια δύναμη ευημερίας και προόδου για την Κύπρο, απέναντι στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια.

Επισήμανε την ανάγκη συνέχισης της δυναμικής πορείας που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η προσιτή στέγαση αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση. «Στην επικείμενη Προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ, η χώρα μας μπορεί, με ισχυρή βούληση, να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος», ανέφερε, σημειώνοντας την ετοιμότητα του Συνδέσμου να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. Μισιρλής αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί στην προσπάθεια θεσμοθέτησης του επαγγέλματος του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης. «Είναι μια πρωτοβουλία που δηλώνει ποιοι θέλουμε να είμαστε ως κλάδος: επαγγελματίες με λογοδοσία, αγορά με διαφάνεια, χώρα με αξιοπιστία», είπε.

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, επισήμανε ότι ο κλάδος είναι έτοιμος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, με τη συμβολή του κράτους, με πολιτικές που ενθαρρύνουν τη στροφή σε «πράσινες» αναπτύξεις και με ένα πλαίσιο που επιβραβεύει την υπευθυνότητα και διευκολύνει την επένδυση στο μέλλον. Σημείωσε ότι ήδη τα μέλη του Συνδέσμου εφαρμόζουν πράσινες τεχνολογίες, επενδύουν σε ΑΠΕ, αξιοποιούν έξυπνα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Πιστεύουμε σε μια χώρα που τολμά και πρωτοπορεί. Με συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε σε μια Κύπρο που στοχεύει ψηλά και έχει όλα τα εφόδια για να φτάσει εκεί», ανέφερε καταληκτικά, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εσωτερικών για τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με κοινό στόχο «μία Κύπρο σύγχρονη και ανταγωνιστική», όπως είπε.

Από την πλευρά του, ο πρώην Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Πέτρου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, στον χαιρετισμό του, είπε ότι η ανάπτυξη ακινήτων είναι «καταλύτης» για την πρόοδο της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναφέρθηκε στη συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ, που ανέρχεται στο 15% περίπου, με πέραν των 30.000 εργαζομένων, αλλά και στις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, με τις αυξημένες τιμές πρώτων υλών, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) Ελένη Συμεωνίδου, η οποία παρουσίασε το ειδικό στεγαστικό κίνητρο για την παραγωγή προσιτής κατοικίας. Ευχαρίστησε τον κλάδο για τη μέχρι σήμερα ανταπόκριση και υπογράμμισε τη σημασία συνέργειας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, για αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της επιχειρησιακής ταχύτητας που απαιτείται.

Πηγή: ΚΥΠΕ