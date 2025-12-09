Συνεχίζουν την ανιούσα οι τιμές ακινήτων- Μικρότερα σπίτια επιλέγουν οι Κύπριοι

Συνεχίζεται η αύξηση στις τιμές κατοικιών, όπως καταγράφεται στο γενικό δείκτη τιμών κατοικιών για το τρίτο τρίμηνο του 2025 που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) συνέχισε να καταγράφει αύξηση σε ετήσια βάση , με επιταχυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων και επιβραδυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Οικιών.

O Δείκτης Τιμών Κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 5%, σε σύγκριση με 4,7% το δεύτερο τρίμηνο 2025.

Η άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων ανήλθε στο 6,4% από 5,3% το δεύτερο τρίμηνο και στις οικίες επιβραδύνθηκε στο 2,6% από 3,4%.

Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση, καταγράφηκε επιβράδυνση στις τιμές οικιών στις επαρχίες Λεμεσό και Πάφο στο 5,5% και 7,4%, αντίστοιχα. Η επαρχία Λάρνακας συνέχισε να καταγράφει τον ίδιο ετήσιο ρυθμό αύξησης (4,2%) όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψε ετήσια μείωση 1,6%.

Ο Δείκτης Τιμών Οικιών στην Λευκωσία κατέγραψε ετήσια μείωση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, ύψους -2,7% για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση σε όλες τις επαρχίες, εκτός από τη Λευκωσία που κατέγραψε τον ίδιο ετήσιο ρυθμό αύξησης όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο του 2025 (2,6%). Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση 5% στη Λεμεσό, 9,6% στη Λάρνακα, 10,5% στην Πάφο και 5,9% στην Αμμόχωστο.