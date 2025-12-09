Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μάκης Κεραυνός: Αύξηση αφορολόγητου, αύξηση εισοδηματικών ορίων και κατάργηση χαρτοσήμου

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, κλιμακωτή επιχορήγηση σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός ενώ ανακοίνωσε και την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου.

«Ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε αντικρίσει πολύ θετικά κάποια συγκεκριμένα επιχειρήματα που προήλθαν από τα κόμματα», σημείωσε σε δηλώσεις του πριν από λίγο, αναφέροντας «ότι είμαστε έτοιμοι αποδεχτούμε κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου έχουμε δεχθεί το θέμα της κλιμακωτής επιχορήγησης σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και να αυξηθούν τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων και ειδικά για το θέμα των πέντε παιδιών ένα μεγάλο όριο οικογενειακού εισοδήματος που φθάνει τις €200 χιλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από συμφωνία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ  θα προταθεί αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22 χιλ. 

Παράλληλα, εκπτώσεις θα παραχωρούνται για εισόδημα €90 χιλ. αντί €80 χιλ. ενώ θα υπάρξει και  κλιμακωτή αύξηση των φορολογικών εκπτώσεων. Παράλληλα, το όριο οικογενιακού εισοδήματος για τα άτομα πέραν των 5 παιδιών, αυξάνεται σημαντικά από τις €100 χιλ. στις €200 χιλ.

