Πτώση 23% στον τζίρο παραδοσιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών- Στροφή καταναλωτών προς ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Ο κύκλος εργασιών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μειώθηκε από €22,3 εκατ. το 2015 σε €18,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας συνολική πτώση 23%, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο «Στατιστικό Δελτίο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την περίοδο 2014-2025» που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Επικοινωνιών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή αντανακλά τις συνεχείς αλλαγές στη ζήτηση για παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες και τη στροφή των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις υπηρεσίες ταχείας διακίνησης αγαθών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στον όγκο της υπηρεσίας διεθνών ταχυμεταφορών με τα εισερχόμενα αντικείμενα ανά κάτοικο να αυξάνονται από 2,62 το 2023 σε 4,31 το 2024, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ηλεκτρονικού εμπορίου και τη στροφή των καταναλωτών προς γρήγορες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες παράδοσης.

Στα μικροδέματα (αφορά αγαθά έως 2 κιλά που διακινούνται μέσω της επιστολικής ροής), για το 2024 καταγράφηκε μείωση στα εισερχόμενα αντικείμενα, τα οποία αποτελούν περίπου το 90% του συνολικού όγκου μικροδεμάτων (εισερχόμενα, εξερχόμενα και τοπικά). Ο αριθμός τους υποχώρησε από 2,2 εκατομμύρια το 2023 σε 1,9 εκατομμύρια το 2024.

