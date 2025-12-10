Ο ΣΚΕΚ ζητά άμεση προώθηση της μεταρρύθμισης του Νόμου Περί Κτηματομεσιτών

Σε εξέλιξη έρευνες στην Κύπρο για σκάφος που αγνοείται - Απέπλευσε από το Ισραήλ πριν 8 μέρες

Ο Σύνδεσμος καλεί τη Βουλή να περιορίσει τις υπερεξουσίες του ΣΕΚ και να θωρακίσει τη διαφάνεια και την ισονομία στον κλάδο

Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, καλεί την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών να προχωρήσει άμεσα στην εξέταση και ψήφιση της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο Σύνδεσμος για τροποποίηση του Νόμου Περί Κτηματομεσιτών του 2010.

Η πρόταση, η οποία έχει ήδη τύχει πλήρους νομοτεχνικής επεξεργασίας, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, στον περιορισμό των υπερεξουσιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) και στην αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών που παρατηρούνται διαχρονικά.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΕΚ κ. Χρίστος Νικολάου, δήλωσε:

«Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας είναι αναγκαία για μια υγιή και ανταγωνιστική αγορά. Δεν μπορεί ένα μονοπωλιακό όργανο να καθορίζει αυθαίρετα την τύχη ενός ολόκληρου κλάδου. Η Βουλή οφείλει να ακούσει τη φωνή των επαγγελματιών και να δράσει πριν από τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου».

Ο ΣΚΕΚ παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για διάλογο και συνεργασία, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση διαφάνειας, ισονομίας και επαγγελματισμού στην κτηματομεσιτική δραστηριότητα

