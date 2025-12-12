Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανδρέας Αθανασιάδης, ΣΑΕΚ: Νέες κινήσεις στην ασφαλιστική αγορά

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Η ασφαλιστική αγορά είναι μια ζωντανή αγορά με υγεία που κινείται κερδοφόρα και υπάρχει ένας όμορφος ανταγωνισμός, αναφέρει ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ανδρέας Αθανασιάδης.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Αθανασιάδης εκφράζει την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν και νέες κινήσεις σημειώνοντας ότι «η αγορά μας το σηκώνει».

Ο κ. Αθανασιάδης, αναφέρεται ακόμη στα χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης στην Κύπρο που διαφάνηκαν μετά και τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό το καλοκαίρι ενώ δίνει συμβουλές προς τους πολίτες τι να προσέχουν όταν ασφαλίζονται, τονίζοντας και την ευθύνη των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Κάνει αναφορά ακόμη στα βασικά γεγονότα που σημάδεψαν την ασφαλιστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια και τις βασικές προκλήσεις.

