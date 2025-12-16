PayPal: Ετοιμάζει την «PayPal Bank» για χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, η PayPal γνωστοποίησε ότι κατέθεσε αίτημα για την ίδρυση της PayPal Bank, ενός νέου τραπεζικού σχήματος που φιλοδοξεί να προσφέρει χρηματοδότηση κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άλεξ Κρις, τόνισε ότι η δημιουργία της PayPal Bank αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική λειτουργία του ομίλου και να βελτιώσει την αποδοτικότητά του. Όπως ανέφερε, το νέο εγχείρημα θα επιτρέψει στην PayPal να στηρίξει πιο αποτελεσματικά την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και να διευρύνει τις οικονομικές ευκαιρίες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αίτηση θα εξεταστεί από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), σε συνεργασία με το Υπουργείο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Πολιτείας της Γιούτα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία.

Πέρα από τη χορήγηση δανείων, η PayPal σχεδιάζει να προσφέρει και λογαριασμούς ταμιευτηρίου με απόδοση, διευρύνοντας έτσι το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών της. Η εταιρεία, στην οποία ανήκει και η δημοφιλής εφαρμογή πληρωμών Venmo, διαθέτει ήδη προϊόντα καταναλωτικής πίστωσης και επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό από τον χώρο των fintech, που διεκδικούν μερίδιο από τις παραδοσιακές τράπεζες.

Η ανακοίνωση έγινε θετικά δεκτή από την αγορά, με τη μετοχή της PayPal να καταγράφει άνοδο περίπου 1,5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο η εταιρεία είχε ανακοινώσει αύξηση των τριμηνιαίων εσόδων κατά 7% σε ετήσια βάση, στα 8,42 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Παρά τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, η μετοχή της PayPal έχει καταγράψει απώλειες περίπου 29% από τις αρχές του 2025, την ώρα που ο δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά σχεδόν 16% στο ίδιο διάστημα.

