Νέο ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις- Στα 4,4 εκατ. μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.377.114 σε σύγκριση με 3.907.137 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%

Νέο ρεκόρ καταγράφεται στις τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, με μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών να επιλέγει την Κύπρο για διακοπές το Νοέμβριο, αποτυπώνοντας τη δυνατότητα η Κύπρος να καταστεί ολόχρονος τουριστικός προορισμός.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.377.114 σε σύγκριση με 3.907.137 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%.

Ήδη, οι τουριστικές αφίξεις ξεπέρασαν από τον Οκτώβριο του 2025 τα επίπεδα ολόκληρου του 2024.

Άλμα 30% το Νοέμβριο

Όσον αφορά τον Νοέμβριο του 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 234.580 σε σύγκριση με 179.941 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,4%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που καταγράφεται στο τουριστικό ρεύμα πέραν των καλοκαιρινών μηνών.

Στήριξη στον τουρισμό δίνουν κυρίως οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελούν παραδοσιακή αγορά για την Κύπρο αλλά και νέες αγορές όπως η Πολωνία λόγω της δραστηριοποίησης εταιρειών χαμηλού κόστους στη χώρα και το Ισραήλ που λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, έχει καταστεί πόλος έλξης τουριστών. Σημαντικός είναι επίσης και ο αριθμός τουριστών από τη Γερμανία.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 22,7% (53.267) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 13,2% (30.983), οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,4% (26.816), οι αφίξεις από τη Γερμανία 10,4% (24.361) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6,0% (13.965).

Για διακοπές το 72%

Ο σκοπός ταξιδιού τον Νοέμβριο 2025 ήταν για ποσοστό 72,0% των τουριστών οι διακοπές, για 13,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 14,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Νοέμβριο 2024, ποσοστό 64,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 17,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 18,1% για επαγγελματικούς λόγους.

