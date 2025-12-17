Ταξιδεύουν πολύ οι Κύπριοι- Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία στις πρώτες προτιμήσεις

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν στις 137.210 σε σύγκριση με 120.248 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,1%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο του 2025 ήταν η Ελλάδα με 30,9% (42.442), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,7% (13.286) και η Ιταλία με 4,5% (6.114).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Νοέμβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 65,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 31,5%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%.