Στόχος να μεγαλώσει η Alpha Bank Κύπρου- Ανοιχτή σε ευκαιρίες εάν προκύψουν

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στόχος της Alpha Bank είναι η ενίσχυση της παρουσίας στην Κύπρο, μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και μη οργανικής, μέσω εξαγορών, συμπεριλαμβανόμενου και του ασφαλιστικού τομέα, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, αναπτύσσοντας σε ομάδα οικονομικών συντακτών τα πλάνα και τους σχεδιασμούς μετά την απορρόφηση της Astrobank

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά στοχεύει η Alpha Bank Κύπρου μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και μη οργανικής, μέσω εξαγορών. Σε ενημέρωση οικονομικών συντακτών, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, σταχυολόγησε τα πλάνα και τους σχεδιασμούς της τράπεζας η οποία είναι η τρίτη σε μέγεθος τράπεζα της Κύπρου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Μιχαηλάς κλήθηκε να απαντήσει εάν η τράπεζα εξετάζει κι άλλες κινήσεις μετά τη...

