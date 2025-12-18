Η ΔΗΠΑ ανακοινώνει τους πρώτους δέκα υποψήφιους βουλευτές – Ποιοι είναι οι δύο αριστίνδην

Στον χορό των ανακοινώσεων υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ετοιμάζεται να εισέλθει η ΔΗΠΑ, με τα πρώτα δέκα ονόματα να ανακοινώνονται αύριο Παρασκευή.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι μεταξύ των δέκα υποψηφίων που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή βρίσκονται τα ονόματα του αντιπροέδρου του κόμματος και δικηγόρου Μαρίνου Κλεάνθους, του προέδρου της Ένωσης Κατεχόμενων Δήμων Λευκωσίας και κοινοτάρχη της κατεχόμενης κοινότητας Μάσσαρι Λευτέρη Αντωνίου και της φαρμακοποιού Ελένης Βραχίμη από την Αγία Μαρίνα, η οποία προέρχεται από την κοινότητα των Μαρωνιτών. Και οι τρεις πιο πάνω υποψήφιοι θα κατέλθουν στην επαρχία Λευκωσίας.

Δύο αριστίνδην

Ανάμεσα στους δέκα υποψήφιους θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο αριστίνδην. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», η ΔΗΠΑ θα ανακοινώσει ως αριστίνδην τον γιατρό Σέργη Σεργίου ο οποίος είναι πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Αγία Νάπα και θα κατέλθει στην επαρχία Αμμοχώστου. Επίσης θα ανακοινωθεί ο δικηγόρος Γιώργος Κούμας από την Λάρνακα.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κλείδωσαν οι 42 από τους 56 υποψηφίους βουλευτές του κόμματος και κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνονται ονόματα.

Πολιτικό Γραφείο

Σήμερα το πρωί συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της ΔΗΠΑ για να εξετάσει θέματα επικοινωνιακής πολιτικής και να αναθέσει καθήκοντα στους αξιωματούχους και τους βουλευτές του κόμματος στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα. Επίσης λήφθηκε απόφαση για την ανακοίνωση των πρώτων δέκα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος και την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού.

Πηγή εντός του κόμματος δήλωσε στον «Π» ότι οι κομματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το προεκλογικό πρόγραμμα κατά το τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου.

Καρογιάν

Εκτός του ψηφοδελτίου της ΔΗΠΑ φαίνεται ότι θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν. Κομματικό στέλεχος δήλωσε στον «Π» ότι ο κ. Καρογιάν θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις εντός του Ιανουαρίου, ωστόσο προβληματίζεται έντονα για το κατά πόσον πρέπει να κατέλθει ως υποψήφιος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να μην ηγηθεί του ψηφοδελτίου.