Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μικρή αύξηση 1,2% στα υλικά οικοδομής τον Νοέμβριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Νοέμβριο, οι τιμές των υλικών οικοδομής σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε στις 118,63 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,16%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,65%), στα προϊόντα ορυκτών (3,01%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,44%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-1,61%) και στα μεταλλικά προϊόντα (-0,99%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Tags

ΤιμέςΟΙΚΟΔΟΜΕΣτιμές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα