Μιχάλης Περσιάνης: Υπερτιμημένοι οι μισθοί, υποεκτιμημένος ο πληθωρισμός [ηχητικό]

Τη θέση ότι τα στατιστικά στοιχεία για τους μισθούς αλλά και τον πληθωρισμό ενώ είναι ορθά δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από ότι ισχύει στην πραγματικότητα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού συμβουλίου, Μιχάλης Περσιάνης.

Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6 με αφορμή την ετήσια έκθεση του συμβουλίου για το 2025, ανέφερε ότι οι μέσοι μισθοί αυξάνονται, αλλά η κατανομή των εισοδημάτων δεν είναι ίση, σημειώνοντας ότι σε κάποιους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παρατηρούνται υψηλοί μισθοί οι οποίοι συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ σε κάποιους άλλους τομείς, οι μισθοί είναι στατικοί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάποιοι γύρω στο 37%-40% σύμφωνα με ένα πρώτο υπολογισμό «πετάνε», σημειώνοντας ωστόσο, ότι δεν «πετούν οι υπόλοιποι».

Πληθωρισμός

Την ίδια ώρα, σημείωσε το ίδιο μοτίβο καταγράφεται και στον πληθωρισμό. Ενώ όπως είπε η μείωση στις τιμές προέρχεται κυρίως από εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα, την ενέργεια και τα καύσιμα, τα εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις στις τιμές, ασκώντας πιέσεις στα νοικοκυριά.

Ανησυχία για ανελαστικές δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο κ. Περσιάνης σημείωσε ότι η οικονομία συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί κάτω του 60% που μας προστατεύει από πολλούς κινδύνους.

«Αυτό που μας προβληματίζει», τόνισε επαναλαμβάνοντας τη θέση που εξέφρασε κατά καιρούς το συμβούλιο, είναι η αύξηση των ανελαστικών δαπανών , σημειώνοντας επίσης ότι τα επόμενα χρόνια έρχονται μεγάλες αυξήσεις δαπανών για υποδομές, ενέργεια, υδατικό, φυσικές καταστροφές και πρέπει να αρχίσουμε να τις προγραμματίζουμε.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Μιχάλη Περσιάνη στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

