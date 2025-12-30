Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου Εθνικής Ασφαλιστικής προς την Eurolife

Η Eurolife Limited καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένεια των ασφαλισμένων της τους πελάτες της πρώην Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) Λτδ, καθώς η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) Λτδ προς την Eurolife Limited έχει ολοκληρωθεί.

«Αυτό το σημαντικό βήμα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση, καινοτόμες λύσεις και σιγουριά σε κάθε πελάτη. Ως ο αξιόπιστος ασφαλιστικός εταίρος όλων των πελατών μας, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς και τους αγαπημένους σας», αναφέρει η εταιρεία σε κοινοποίησή της προς τον Τύπο.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Eurolife Limited είναι πλέον ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της πρώην Εθνικής Ασφαλιστικής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Απριλίου 2025, ανακοινώθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών ‘Η Εθνική’ για εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) ΛΤΔ.

Το τίμημα για τη συναλλαγή ανήλθε σε €29.5 εκατ. σε μετρητά.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Κύπρου τέθηκε και ενώπιον της ΕΠΑ.