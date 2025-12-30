Στενότερη από τη νέα χρονιά η σχέση μας με το Τμ. Φορολογίας - Νέοι κανόνες στις φορολογικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων

Από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την επομένη χρονιά, τίθεται σε εφαρμογή το σκέλος της φορολογικής μεταρρύθμισης, που αφορά τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, αναδιαμορφώνοντας τις υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποκτούν πλέον περισσότερες κατηγορίες φυσικών προσώπων. Η φιλοσοφία του νομοθέτη είναι ότι κάθε πρόσωπο με ουσιαστική οικονομική παρουσία –είτε από μισθωτές υπηρεσίες, είτε από αυτοτελή εργασία, είτε από άλλες πηγές– πρέπει να εντάσσεται στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας, ανεξάρτητα από το αν ο φόρος του μηδενίζεται μέσω αφορολόγητου ή εκπτώσεων. Δηλώσεις έως το 71ο έτος Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά τη διεύρυνση όσων υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους. Από το 2026 και εφεξής, υποχρέωση δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας και κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 71ο έτος της ηλικίας τους, ακόμη και αν δεν είχαν φορολογητέο εισόδημα μέσα στο έτος. Η αλλαγή έχει ισχύ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή αφορά τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027. Πρόκειται για μια αλλαγή που επηρεάζει χιλιάδες πολίτες. Μέχρι και το φορολογικό έτος 202...

