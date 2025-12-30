Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ετήσια αύξηση 3,5% παρουσίασε τον Οκτώβριο η βιομηχανική παραγωγή

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Οκτώβριο 2025 έφθασε στις 116,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024, ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Όπως αναφέρεται, στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, ενώ αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+7,4%). Αντιθέτως, αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-3,4%) και των μεταλλείων και λατομείων (-1,7%).

Συμπληρώνεται ότι στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, παρουσιάστηκαν στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+13,8%), τη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+9,9%), την κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+8,0%) και την κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+7,4%).

Αντίστοιχα, οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-6,5%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-5,1%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,7%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+8,5%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,4%) και στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+7,2%).

Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι πιο σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-11,2%) και της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-6,4%), καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

