Ουσιαστική πρόοδος στην αποκρατικοποίηση ΧΑΚ το 2025

Κατά το 2025 σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στο Έργο της Αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αναφέρει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, σε δήλωσή του για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς του ΧΑΚ κατά το 2025, τις πρωτοβουλίες / αναπτυξιακή πορεία του Χρηματιστηρίου, καθώς και για τη σημασία του Χρηματιστηρίου στην εταιρική και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κυπριακής οικονομίας ευρύτερα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι το 2025 «το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου συνέχισε τη σταθερά ανοδική κατά τα τελευταία χρόνια πορεία του, καταγράφοντας αξιόλογη δραστηριότητα, ως επίσης και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, μέσα σ’ ένα αρκετά μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διεθνώς χαρακτηρίζεται από οικονομικές προκλήσεις, αστάθεια, καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης».

«Συγκεκριμένα, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου του 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑΚ κατέγραψε μία θετική μεταβολή της τάξης του 27,29%, σε σύγκριση με την τιμή του Γενικού Δείκτη στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε σε €699 χιλ., στοιχείο που αποτυπώνει και τη σταδιακή ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς», επισημαίνει.

«Σημαντική ήταν και η αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου κατά τα τελευταία χρόνια, όπου αυτή διαμορφώθηκε στα €37,5 δισ., με τη συμμετοχή των επενδυτών από το εξωτερικό στην κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ, να ανέρχεται στο 38,03% επί της συνολικής κεφαλαιοποίησής του», λέει ο κ. Χριστοδουλίδης. «Παράλληλα, καταγράφηκε και αξιόλογη δραστηριότητα από τα Μέλη που δραστηριοποιούνται εξ αποστάσεως στο ΧΑΚ, των οποίων η συμμετοχή στην ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε περίπου στο 10% της», προσθέτει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι, κατά το 2025, «το Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό του ΧΑΚ επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση σημαντικών νέων έργων και πρωτοβουλιών, με στόχο τη διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων, αγορών και υπηρεσιών του Οργανισμού, την επαύξηση της ελκυστικότητας του ΧΑΚ, καθώς και της μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς».

«Κομβικής σημασίας κατά το 2025», σημειώνει ο Μαρίνος Χριστοδουλίδης, «ήταν η επιτέλεση ουσιαστικής προόδου στο σημαντικό Έργο της Αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου». «Το έργο της αποκρατικοποίησης προβλέπεται να προχωρήσει εντός του 2026, με την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή και συνομολόγηση συμφωνίας του με το Κράτος, ως ο ιδιοκτήτης σήμερα του ΧΑΚ», συμπληρώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της ρευστότητας, καθώς και της λειτουργικότητας της Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, εξηγεί, ολοκληρώθηκαν εντός του 2025 μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) στην Αγορά, που τέθηκε σ’ εφαρμογή από τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Σε σχέση με τον τομέα της Ενέργειας, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι, κατά το 2025, το ΧΑΚ προχώρησε στην ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού από την έναρξη λειτουργίας της – 2 Οκτωβρίου 2025, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Αγοράς Ηλεκτρισμού και κυρίως τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και με τους συνεργάτες του ΧΑΚ στον τομέα αυτό (Χρηματιστήριο Αθηνών, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας).

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ επισημαίνει πως «η Κύπρος διαθέτει πάρα πολύ αξιόλογες και δυναμικές επιχειρήσεις, από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες δεν είναι ακόμη εισηγμένες στο ΧΑΚ», προσθέτοντας ότι «αυτές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω επιχειρηματικά μέσω του Χρηματιστηρίου».

Επιπρόσθετα, τονίζει ότι «θα πρέπει να δοθεί έμφαση για την ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών ομολόγων μέσω του Χρηματιστηρίου, προς χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των ομολόγων που θα μπορούσαν να εκδίδονται από Ημικρατικούς Οργανισμούς για ενίσχυση της ρευστότητάς τους, ενώ είναι επιβεβλημένο να αναπτυχθεί περαιτέρω και η δευτερογενής αγορά κρατικών Ομολόγων στο ΧΑΚ, μέσω και της υιοθέτησης εισηγήσεων του Χρηματιστηρίου για την έκδοση εγχώριων εκδόσεων κρατικών ομολόγων που να απευθύνονται σε ευρύ φάσμα ιδιωτών επενδυτών».

Καταληκτικά, ο Μαρίνος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «το 2025 αποτέλεσε ακόμα ένα σημαντικό έτος στρατηγικής προετοιμασίας και ενίσχυσης για το ΧΑΚ, για τη μελλοντική ανάπτυξή του», προσθέτοντας ότι «το ΧΑΚ θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να επιτελεί με συνέπεια τον ρόλο του, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και την κυπριακή οικονομία».

