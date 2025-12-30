Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: Νέο σχέδιο για προσιτή στέγη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα προς τα κράτη μέλη την θέση σε ισχύ του εν θέματι Κανονιστικού Πλαισίου, το οποίο τροποποιεί και καταργεί την ομότιτλη Απόφασή της 2012/21/ΕΕ της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

Ανακοίνωση από το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αναφέρει ότι η κυριότερη τροποποίηση της Απόφασης ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος) αφορά στην επιλεξιμότητα της αντιστάθμισης ΥΓΟΣ για οικονομικά προσιτή στέγαση, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας στέγασης, μέσω ενοικίασης ή ιδιοκατοίκησης, σε προσιτές τιμές.

Η ενίσχυση αυτή, σημειώνεται, θα χορηγείται προς φορείς της αγοράς, με την κάλυψη του επενδυτικού τους κόστους για την κατασκευή, την ανακαίνιση ή μετατροπή, διαμερισμάτων ή κτηρίων, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και προσαρμογή για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

"Οι δικαιούχοι ΥΓΟΣ οικονομικά προσιτής στέγασης θα πρέπει να προσδιορίζονται πρωτίστως με βάση το εισόδημα των νοικοκυριών σε σύγκριση με τις τιμές της στεγαστικής αγοράς και τη σύνθεση των νοικοκυριών, σε συνδυασμό, εάν είναι αναγκαίο, με άλλους παράγοντες, όπως ατόμων που επιτελούν ουσιώδη κοινωνικό ρόλο, των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των σπουδαστών ή των μονογονεϊκών οικογενειών".

Αναφέρει ότι σε Παράρτημα της Απόφασης απαριθμούνται διασφαλίσεις για τον περιορισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στον οικείο τομέα οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθετα δε, δείκτες προσιτότητας προς το εισόδημα και ποιοτικά κριτήρια στέγης. Ταυτόχρονα, παραμένει η πρόνοια για αντιστάθμιση για την παροχή ΥΓΟΣ κοινωνικής στέγασης σε μειονεκτούντα νοικοκυριά ή σε λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες.

Πέραν της ως άνω ρύθμισης, το όριο ετήσιου ποσού αντιστάθμισης για την παροχή ΥΓΟΣ αυξάνεται από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ, αναφέρει και προσθέτει ότι από τον κανόνα αυτόν εξαιρείται η προσιτή στέγαση.

Εξακολουθούν να εξαιρούνται η κοινωνική στέγαση, η παροχή ΥΓΟΣ από νοσοκομεία, ΥΓΟΣ που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες, οι αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές συνδέσεις με νησιά και η αντιστάθμιση για την παροχή ΥΓΟΣ όσον αφορά αεροδρόμια και λιμένες, με αύξηση ως προς τις δυο αυτές κατηγορίες ΥΓΟΣ, της παραμέτρου ετήσιας επιβατικής κίνησης εν σχέση με τα δυο προηγούμενα έτη.

Παραμένουν τα σωρευτικά στοιχεία που πρέπει να εμπεριέχει μια πράξη Ανάθεσης ΥΓΟΣ, ήτοι το περιεχόμενο και η διάρκεια των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, περιγραφή του μηχανισμού αντιστάθμισης και των παραμέτρων για τον υπολογισμό, τον έλεγχο και την επανεξέταση της αντιστάθμισης, η οποία συνοδεύεται από πρόνοιες καθορισμού του εύλογου κέρδους, και ρυθμίσεις για την αποφυγή και την ανάκτηση ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης.

Αναφέρει ότι στις πρόνοιες διαφάνειας της ενίσχυσης, καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση σε κεντρικό μητρώο σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο των αντισταθμίσεων που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά ΥΓΟΣ κατά την περίοδο ανάθεσης, από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Καθορίζεται, τέλος, μεταβατική πρόνοια ισχύος των μέτρων ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με βάση την υφιστάμενη Απόφαση ΥΓΟΣ για πρόσθετη περίοδο 2 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ