Συμφωνία ΕΤΥΚ με ERB Cyprialife για ασφαλιστήριο ζωής αφυπηρετησάντων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, το ασφάλιστρο, λόγω του αυξημένου αριθμού απαιτήσεων κατά το τελευταίο έτος, είναι αναπόφευκτα αυξημένο

Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής του Τμήματος Αφυπηρετησάντων ΕΤΥΚ, το οποίο λήγει σήμερα, έχει ανανεωθεί , για ακόμη ένα έτος, με ισχύ από 01/01/2026 έως 31/12/2026, κατόπιν συμφωνίας της συντεχνίας με την ασφαλιστική εταιρεία ERB Cyprialife.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, το ασφάλιστρο, λόγω του αυξημένου αριθμού απαιτήσεων κατά το τελευταίο έτος, είναι αναπόφευκτα αυξημένο. Ωστόσο, σημειώνεται, μέσα από διαδικασία λήψης προσφορών από ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου, την οποία διενήργησε η Οργάνωση, επιλέγηκε η πλέον συμφέρουσα πρόταση για τα μέλη.

