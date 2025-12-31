ΣΕΚ: Έτος επιβεβαίωσης της συλλογικής δράσης και διεκδίκησης το 2025

Το 2025 υπήρξε έτος επιβεβαίωσης της συλλογικής δράσης και διεκδίκησης, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να βελτιώνουν τα ωφελήματά τους, αναφέρει, στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της, η ΣΕΚ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ανάλογα διεκδικητικό θα είναι και το 2026, κατά το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες που διασυνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, τόσο στο περιβάλλον εργασίας όσο και στην καθημερινή διαβίωση.

«Μέσα από αυτή τη συνθήκη, μπορέσαμε να ανανεώσουμε μεγάλο αριθμό συλλογικών συμβάσεων, τόσο κλαδικών όσο και επιχειρησιακών, με σημαντική αύξηση των μισθολογικών ωφελημάτων, των ταμείων προνοίας, των ταμείων ευημερίας, όπως και άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων», προσθέτει.

Σημειώνει ότι το ξημέρωμα της νέας χρονιάς βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία να αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και προοπτικές σε πολιτικό, γεωστρατηγικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η ΣΕΚ σημειώνει ότι έχει ήδη δρομολογήσει ουσιαστικό και ευδιάκριτο ρόλο κατά την περίοδο της Προεδρίας, μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων σε συνεργασία και με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι το 2025 η συνεργασία και κοινή διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος, δημιούργησε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μετά και την παναπεργία στην οποία συμμετείχαν δεκατρείς συνδικαλιστικές οργανώσεις, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως ο θεσμός της ΑΤΑ.

«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πως, η μόνιμη διασφάλισή της μέσα από τη συγκεκριμένη συμφωνία, δημιούργησε τη δυνατότητα για επέκτασή της στον κατώτατο μισθό. Η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ, η οποία προκύπτει ως δικαίωμα, κυρίως, μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις του ιδιωτικού, του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργεί και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκτασή της με τρόπο που να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων, μέσα από ένα συγκροτημένο σχεδιασμό, προσθετικά και όχι αφαιρετικά μέσα από ψευδεπίγραφες προσδοκίες στη βάση ανεφάρμοστων συνθημάτων», προσθέτει.

Επιπρόσθετα, αναφέρει η ΣΕΚ, «το 2025 μπορέσαμε, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις, να βελτιώσουμε σημαντικά το πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, με τρόπο που να είναι επαρκώς ικανοποιητική και επωφελής για τους εργαζόμενους».

«Το γεγονός πως, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που βρίσκεται κάτω από το φορολογητέο εισόδημα δεν έχει οποιοδήποτε ανταποδοτικό όφελος από τη μεταρρύθμιση, επιφορτίζει την κυβέρνηση με την προώθηση συγκεκριμένης επιδοματικής πολιτικής προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, αλλά και ανάγκη, θα έπρεπε, αναμενόταν και επιβαλλόταν να προσεγγιστεί και η ρύθμιση για τον κατώτατο μισθό», σημειώνει.

Παρά ταύτα, αναφέρει η ΣΕΚ, η θετική πορεία και προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης, σε σχέση και με την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, (από 17.4% το 2010 σε 26.1% το 2024), σε συνάρτηση με την πορεία των μισθών ως προς το ΑΕΠ, (από 47.6% σε 44.1% την αντίστοιχη περίοδο), δεν αντικατοπτρίζονται στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και αφήνει εκτεθειμένους χιλιάδες χαμηλόμισθους και ευάλωτους εργαζόμενους στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωή.

«Η ανεπαρκής αύξηση του ύψους του κατώτατου μισθού σε σχέση και με τον διάμεσο μισθό, ο ανορθόδοξος τρόπος συμπερίληψης της ΑΤΑ και η μη διασύνδεση του κατώτατου μισθού με την ωριαία απόδοση, αφήνουν ημιτελή μια προσπάθεια η οποία θα έπρεπε να στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζόμενους που καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό και ταυτόχρονα, να προστατεύει τις σωστές επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση θα πρέπει να συνυπολογίσουν τα δεδομένα όπως προδιαγράφονται σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ που βρίσκεται στο 3.5% και με αυξητική τάση στο δημοσιονομικό πλεόνασμα, και τα οποία δημιουργούν μία θετική προδιάθεση και προσδοκία ως προς την προοπτική περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης για το 2026 και δυνατότητα επίτευξης των στόχων που διασυνδέονται με τη βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων.

«Ανάλογα διεκδικητικό θα είναι και το 2026, κατά το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες που διασυνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, τόσο στο περιβάλλον εργασίας όσο και στην καθημερινή διαβίωση», υπογραμμίζει.

Όπως αναφέρει, μέσα από αυτή την προσέγγιση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, έτσι ώστε να μπορέσει να αρχίσει η εφαρμογή της από το 2027, διασφαλίζοντας πως, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αξιοπρεπή σύνταξη που θα αποτρέπει τη φτωχοποίησή τους.

«Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα πρέπει να ενισχυθούν και οι υπόλοιποι πυλώνες, δίνοντας έμφαση στον θεσμό των ταμείων προνοίας, ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών, ενώ στη συνολική μεταρρύθμιση εντάσσεται και η δυνατότητα οριστικής και καθολικής διαχείρισης της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%. Η ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση και ενίσχυση των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας, διασυνδέεται με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων με στόχο την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων», σημειώνει.

Αναφέρει, ακόμη, ότι η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση των κρατών μελών για αξιοποίηση της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, προάγοντας την επάρκεια των μισθών.

Όπως αναφέρει η ΣΕΚ, αξιοποιώντας αυτή την απόφαση διεκδικεί το σχεδιασμό του πλαισίου στρατηγικής δράσης, σε συνάρτηση με την ψήφιση του ανάλογου νομοσχεδίου, δημιουργώντας τη δυνατότητα στήριξης των εργαζομένων μέσω των συλλογικών συμβάσεων.

«Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επιδιώκοντας τη σαφή βελτίωση των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της αγοράς εργασίας, επιβάλλεται και η αναθεώρηση της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, μέσα από την οποία θα αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης εργαζομένων, υποβάθμισης των συλλογικών συμβάσεων και γενικότερης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας», προσθέτει.

Η ΣΕΚ αναφέρει, επίσης, ότι παραμένει η πρωτοπόρα συνδικαλιστική δύναμη και με τη συνέπεια, την τεκμηρίωση, τη διεκδικητικότητα αλλά και τη συναίνεση όπου χρειάζεται, θα συνεχίσει να πολιτεύεται συνδικαλιστικά και το 2026.

«Παράλληλα όμως, καλείται το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση όπως αναβαθμίσουν τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και του θεσμικού πλαισίου του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, έτσι ώστε να εκδημοκρατικοποιηθεί η αγορά εργασίας, να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία της αγοράς και να εδραιωθεί η κοινωνική συνοχή», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ