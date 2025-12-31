Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το εξάμηνο 2026 ενέκρινε η ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2026, στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται να εκπαιδευτούν άνω των 100.000 πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑνΑΔ, τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων.

«Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται θέματα όπως διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, γνώσεις και δεξιότητες για την πράσινη και τη γαλάζια οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής καθώς και εξειδικευμένες δεξιότητες σε διάφορα επαγγέλματα», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι «η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Διά Βίου Μάθησης. Οι αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται μέσω του συστήματος Ερμής προς τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή πριν τη συμπλήρωση του 25% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος», αναφέρεται.

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, τα συνήθη, τα ζωτικής σημασίας και τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εργοδότες προωθούν τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση. Εγκρίθηκαν 3.721 προδιαγραφές για εφαρμογή 3.413 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 95.000 ατόμων με συνολική δαπάνη €22,9 εκ.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα, τα οποία αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου. Στα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 251 προγράμματα για συμμετοχή 7.000 ατόμων με συνολική δαπάνη €11 εκ.

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 56 προδιαγραφές για εφαρμογή 101 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 2.800 ατόμων με συνολική δαπάνη €0,2 εκ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ https://bit.ly/3XiToRx. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την έκδοση παραπεμπτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ