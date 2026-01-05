Κυριάκος Χατζηγιάννης στον «Π»: «Συστημική απάτη» στο ηλεκτρικό δίκτυο

Το κράτος απέτυχε να ανταποκριθεί στις προσπάθειες της κοινωνίας και οικονομίας που έχει επενδύσει στις ΑΠΕ, τονίζει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκος Χατζηγιάννης. Σε συνέντευξή του στον «Π», ο κ. Χατζηγιάννης κάνει λόγο για απουσία δράσης όσον αφορά το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, με συνεπακόλουθες αποκοπές ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τονίζοντας παράλληλα ότι ευθύνη για τη χρόνια αδράνεια φέρει επίσης το κομματικό κατεστημένο της χώρας. Κύριε Χατζηγιάννη, πώς αξιολογείτε την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας; Ακούμε συχνά αναφορές για «πράσινη επιτυχία». Η κυβέρνηση διακρίνεται στα επικοινωνιακά της κατασκευάσματα. Αυτή είναι μία άλλη, μεταξύ πολλών, περίπτωση. Η πραγματικότητα είναι ότι παράγουμε πράσινη ενέργεια...

