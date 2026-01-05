Συντεχνίες προς ΠτΔ: Ανεπαρκής ο κατώτατος μισθός

Υπόμνημα τεσσάρων βασικών αιτημάτων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ. ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τον εθνικό κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και την εφαρμογή του συστήματος «Εργάνη 2». Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο, παρουσία του Υπουργού Εργασίας, για ουσιαστικό διάλογο επί των εργασιακών θεμάτων.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, οι συντεχνίες θεωρούν ότι το ύψος του εθνικού κατώτατου μισθού παραμένει ανεπαρκές και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής. Ο ίδιος απέρριψε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, ότι η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό έχει ολοκληρωθεί για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο κ. Αντωνίου είχε υποστηρίξει ότι ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος των συντεχνιών για αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, που καθορίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα υπονόμευε τους κανόνες της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση άκουσε όλες τις απόψεις και έλαβε την απόφασή της στο πλαίσιο των θεσμών και της νομοθεσίας, κλείνοντας –κατά την ΟΕΒ– τον σχετικό κύκλο συζήτησης.

Απαντώντας, ο ΓΓ της ΣΕΚ τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός καθορίζεται μέσω διατάγματος και δεν αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου ή κοινής απόφασης. Υπογράμμισε ότι το σημερινό ύψος του δεν συνδέεται επαρκώς ούτε με τον διάμεσο μισθό ούτε με την ωριαία του απόδοση, αφήνοντας εκτεθειμένους χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζομένους. «Να το πούμε στους ευάλωτους ότι η συζήτηση τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τις κοινωνικές συνέπειες της στασιμότητας.

Πέραν του κατώτατου μισθού, το υπόμνημα των συντεχνιών περιλαμβάνει την ανάγκη επέκτασης της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, με διασύνδεσή τους με τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε η τήρησή τους να αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση δημόσιων και κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, ζητείται αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, η οποία χαρακτηρίζεται ημιτελής και επιβαρυντική για την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εφαρμογή του συστήματος «Εργάνη 2», με τις συντεχνίες να ζητούν βελτιώσεις, ουσιαστικότερους ελέγχους και αποτελεσματικότερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην πράξη.

Στο μεταξύ, για την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον νέο Υπουργό Εργασίας, με στόχο τον καθορισμό προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραμμάτων σε μια περίοδο αυξημένων προσδοκιών αλλά και εντάσεων στην αγορά εργασίας.