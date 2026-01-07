Ανατροπές στα χρονοδιαγράμματα του GSI - Τι ανακοίνωσε η Nexans

Σε αναπρογραμματισμό δραστηριοτήτων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) προχωρά η κατασκευάστρια του καλωδίου Nexans, σε συνεννόηση με τον πελάτη της, τον ΑΔΜΗΕ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές της προβλέψεις.

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η γαλλική πολυεθνική υπογραμμίζει ότι εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τα ορόσημα που έχουν τεθεί από το 2023. Όπως σημειώνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος, με τη Nexans να συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της, ώστε να αξιολογηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιλογές για την προσαρμογή της πορείας υλοποίησης.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές αυτές θα έχουν αντίκτυπο στην ημερομηνία παράδοσης του έργου. Παρά ταύτα, διαβεβαιώνει ότι δεν επηρεάζονται οι οικονομικές της προβλέψεις για το 2028. Όπως εξηγεί, η σταθερότητα αυτή στηρίζεται στο ισχυρό και διαφοροποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του Ομίλου, καθώς και σε προληπτικά μέτρα αντιστάθμισης πιθανών επιπτώσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το 2026.

Παράλληλα, η Nexans ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 μαζί με τα αποτελέσματα του συνόλου του οικονομικού έτους 2025, στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nexans, Julien Hueber, τόνισε ότι το έργο GSI «παραμένει σε εξέλιξη» και ότι η εταιρεία είναι «πλήρως αφοσιωμένη» στη στήριξη του πελάτη της για την ολοκλήρωση μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής. Όπως ανέφερε, η Nexans διαχειρίζεται την παρούσα κατάσταση με «ισχυρή πειθαρχία στην εκτέλεση», επισημαίνοντας ότι τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται από το 2026, ως απάντηση σε εξωτερικές εξελίξεις, επιτρέπουν στον Όμιλο να παραμένει σε τροχιά επίτευξης των οικονομικών του στόχων και των προβλέψεων για το 2028.

Πέραν του έργου Great Sea Interconnector, η Nexans δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του τομέα μετάδοσης ενέργειας PWR, ο οποίος, όπως αναφέρει, ενισχύεται από ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις και ένα εκτεταμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συγκεκριμένος τομέας παραμένει βασικός μοχλός δημιουργίας αξίας, με τη Nexans να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει με έμφαση στην πειθαρχημένη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων της.