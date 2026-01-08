Παναγιώτου: Προτεραιότητα της Προεδρίας η στήριξη των αγροτών, επιπλέον €45 δισ. στο ΠΔΠ

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου θα συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για να διασφαλίσει έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ώστε να ενισχυθεί η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ, τόνισε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, στην τοποθέτηση της μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των υπουργών των 27, με τους Επιτρόπους Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, και Υγείας και Διατροφής, Όλιβερ Βάρχελι, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την υπουργό που προήδρευσε από κοινού με την Κομισιόν την άτυπη συνάντηση, η συζήτηση έγινε «ώστε να ακούσουμε προσεκτικά τα κράτη μέλη και να αναλογιστούμε την πορεία προς τα εμπρός όσον αφορά τις προκλήσεις που εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι αγρότες τους τελευταίους μήνες.» Η υπουργός τόνισε ότι οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι αγρότες «απαιτούν ταχεία και αποτελεσματική δράση, και η κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι η συνηθισμένη.»

Η υπουργός ευχαρίστησε τους ομολόγους της για τη σημερινή γόνιμη, εποικοδομητική και ειλικρινή συζήτηση, κάνοντας λόγο για μια «έγκαιρη και πολύ αναγκαία ανταλλαγή απόψεων,» η οποία ήταν ο λόγος της συνάντησης αυτής. «Τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Εμείς θα προωθήσουμε τις εργασίες σε όλες τις σχετικές συνθέσεις του Συμβουλίου για την ταχεία επίτευξη προόδου,» πρόσθεσε.

Ειδικότερα, η υπουργός τόνισε ότι θα δοθεί εκ μέρους της Προεδρίας προτεραιότητα για την περαιτέρω υποστήριξη των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. «Αυτή η προτεραιότητα σχετίζεται τόσο με τις επανειλημμένες εκκλήσεις από σημαντικό αριθμό κρατών μελών να εξεταστεί εάν ορισμένες διατάξεις που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να μεταφερθούν από τον κανονισμό ΕΠΜ στους κανονισμούς της ΚΑΠ, όσο και με την πρόταση που παρουσίασε χθες η Επιτροπή με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες,» πρόσθεσε η Παναγιώτου.

Σχετικά με την πρόταση αυτή που παρουσίασε με επιστολή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για το ΠΔΠ και τους αγρότες, ο Επίτροπος Χάνσεν ανέφερε ότι, πέραν των τουλάχιστον €300 δισ. που θα δεσμευθούν για την ΚΑΠ στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση επιπλέον €45 δισ. για τη στήριξη των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων από το 2028, τονίζοντας ότι «ακούσαμε τους αγρότες και ενεργήσαμε,» τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ. Όπως εξήγησε, με τις υφιστάμενες και νέες προβλέψεις, η συνολική στήριξη προς τον αγροτικό τομέα μπορεί να προσεγγίσει τα €400 δισ., ποσό υψηλότερο από το προηγούμενο πλαίσιο.

Ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς επισήμανε ότι, παρότι οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί, το κόστος των λιπασμάτων παραμένει περίπου 60% υψηλότερο από το 2020, κάτι που –όπως είπε– «δεν είναι βιώσιμο». Ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει την προσωρινή αναστολή των υπολειπόμενων δασμών MFN σε αμμωνία και ουρία, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους αγρότες, ενώ το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2026 και να αντισταθμίσει τις επιβαρύνσεις από τον μηχανισμό CBAM. Παράλληλα, προανήγγειλε παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τα Λιπάσματα εντός του β' τριμήνου του έτους.

Ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Όλιβερ Βάρχελι σημείωσε ότι η γεωργία είναι «ο τελευταίος τομέας στην Ευρώπη όπου είμαστε σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι αγρότες να απαλλαγούν από υπερβολικά διοικητικά βάρη.

Αναφέρθηκε στην πρόταση Food and Feed Omnibus, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ταχύτερη έγκριση βιολογικών και λιγότερο επικίνδυνων ουσιών, καθώς και τη μείωση του χρόνου έγκρισης νέων προϊόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές αυτές μπορούν να αποφέρουν εξοικονόμηση έως και €1 δισ. ετησίως για αγρότες, βιομηχανία και διοικήσεις. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν διαδικασίες ώστε τρεις ουσίες –καρβενταζίμ, μπενόμυλ και θειοφανικό μεθύλιο– να τεθούν σε «τεχνικό μηδέν» στα υπολείμματα από τον Φεβρουάριο, ενώ θα ενισχυθούν οι έλεγχοι εισαγωγών με αύξηση 50% των επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες και διεύρυνση των συνοριακών σημείων ελέγχου.

Σχετικά με την προσιτή τιμή και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων, η υπουργός Παναγιώτου σχολίασε πως «τα μέτρα που προτάθηκαν με βάση τα αιτήματα της αγροτικής κοινότητας για τη μείωση του κόστους για τους αγρότες έχουν γίνει θετικά δεκτά» από την Επιτροπή, υπογράμμισε η υπουργός, σημειώνοντας σχετικά ότι «το Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα, που έχει προγραμματιστεί για το β’ τρίμηνο του 2026, θα παράσχει σημαντική καθοδήγηση για περαιτέρω συγκεκριμένες δράσεις. Ζητήματα που σχετίζονται με τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όπως ο [Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα] CBAM και τα μέτρα που σχετίζονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των διασφαλίσεων, θα εξεταστούν επίσης με έμφαση σε συγκεκριμένες δράσεις.»

Όσον αφορά τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και το διασυνδεδεμένο Μέσο Διασφάλισης, η υπουργός υπενθύμισε ότι εκκρεμεί η συνεδρίαση σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων της ΕΕ (COREPER), όπου η Κυπριακή Προεδρία αξιώνει να να επιδιώξουμε μια απόφαση σχετικά με το θέμα.

Συμπερασματικά, «η σημερινή συνάντηση έδωσε πρόσθετη ώθηση στις προσπάθειές μας να υλοποιήσουμε το όραμά μας για το μέλλον του Γεωργικού Τομέα στην Ευρώπη,» πρόσθεσε η υπουργός, τονίζοντας ότι στο επερχόμενο Συμβούλιο AGRIFISH στις 26 Ιανουαρίου θα μπει σε λειτουργία η ειδική Ομάδας Εργασίας «με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων των εισαγωγών,» ένα θέμα που η Προεδρία συνεργάζεται στενά με τον Επίτροπο Βάρχελι. «Πρόθεσή μου είναι να ενημερώσω το Συμβούλιο για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κάθε Συμβούλιο AGRIFISH κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η σημαντική δυναμική που επιτύχαμε μέσω της σημερινής συνάντησης,» πρόσθεσε.

«Το μήνυμά μας σήμερα ήταν σαφές. Θα εργαστούμε ακούραστα για να βρούμε λύσεις και να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα. Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευσή για έναν ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο γεωργικό τομέα - έναν τομέα ικανό να θρέψει τους πολίτες μας, να υποστηρίξει ζωντανές αγροτικές κοινότητες και να συμβάλει ουσιαστικά στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης,» τόνισε κλείνοντας η υπουργός.

ΚΥΠΕ