Στο 0,10% η αύξηση της ΑΤΑ για το 2026 - Παραδείγματα αυξήσεων μισθών

Στο 0,10% είναι η αύξηση της ΑΤΑ για το 2026, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά το 2025 ανήλθε στις 113,61 μονάδες δηλαδή σημείωσε αύξηση ύψους 0,13% σε σχέση με το 2024.

Καθώς αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2025, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, από 1η Ιανουαρίου 2026 και για περίοδο έξι μηνών, το τιμαριθμικό επίδομα αναπροσαρμόζεται κατά 0,10% το οποίο διαμορφώνεται από 360,98% σε 361,44% πάνω στους βασικούς μισθούς, με κατώτατο όριο επιδόματος τα €13.803.

Από 1η Ιουλίου 2026, το τιμαριθμικό επίδομα για περίοδο 12 μηνών θα αναπροσαρμοστεί κατά 0,12% και θα ανέλθει στο 361,53% με κατώτατο όριο τα €13.807

Το πιο πάνω τιμαριθμικό επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των απολαβών των αξιωματούχων, υπαλλήλων, μισθωτών στους βασικούς μισθούς των οποίων δεν έχει ενσωματωθεί οποιοδήποτε μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος.

Εγκύκλιος ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής:

1. Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2025 κατέγραψε αύξηση ύψους 0,13%.

2. Σύμφωνα με τη Μόνιμη Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 13 Νοεμβρίου 2025, την 1η Ιανουαρίου 2026 οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με το 80% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη, νοουμένου ότι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία προνοεί ότι κατά την 1η Ιουλίου 2026, οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με πρόσθετο 10% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη (σύνολο 90%).

3. Κατά συνέπεια:

Η ΑΤΑ από 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνεται:

α) κατά 0,10 % επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025

ή

β) από 12,56% σε 12,67% επί των βασικών μισθών.

Από 1η Ιουλίου 2026, τα πιο πάνω ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

α) 0,12% (πρόσθετο 0,02% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025)

ή

β) 12,70% (πρόσθετο 0,03% επί των βασικών μισθών).

α) Παράδειγμα (ATA στους συνολικούς μισθούς που ίσχυαν κατά την 31/12/2025):

1/1/2026 1/7/2026

Συνολικός Μισθός € 1.500,00 (31/12/2025) € 1.500,00 (31/12/2025)

Τιμαριθμικό επίδομα 0.10% 0.12%

Ύψος επιδόματος € 1.50 € 1,80

Σύνολο € 1.501,50 € 1.501,80

β) Παράδειγμα (ATA στους βασικούς μισθούς):

1/1/2026 1/7/2026

Βασικός Μισθός €1.500,00 €1.500,00

Τιμαριθμικό επίδομα 12.67% 12.70%

Ύψος επιδόματος 190.05 190.50

Σύνολο € 1.690,05 € 1.690,50

Στα πιο πάνω παραδείγματα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 2018-2025