«Ανάσες» στα πορτοφόλια των καταναλωτών και πενιχρή ΑΤΑ

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Κύπρο το 2025, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε μόλις 0,13%, από 1,81% το 2024. Σημειώνεται ότι το 2023 είχε ανέλθει στο 3,53%, ενώ το 2022, μετά την ενεργειακή κρίση, είχε αναρριχηθεί στο 8,39%. Το 2020 ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός, στο -0,64%.

Αναλυτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών της καθημερινότητας των πολιτών έχουν μειωθεί ή σταθεροποιηθεί. Τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές το 2025 είχε ο τομέας ένδυσης και υπόδησης (-6,48%). Μειωμένες κατά 1,38% ήταν και οι τιμές στον τομέα των μεταφορών, ενώ μικρότερη ήταν η μείωση των τιμών στον τομέα επίπλωσης, οικιακού εξοπλισμού και προϊόντων καθαρισμού (-0,7%) και στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου (-0,66%). Στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά η μείωση ήταν 0,41%.

Αντίθετα, αυξημένες κατά 4,72% ήταν οι τιμές στα εστιατόρια και ξενοδοχεία, 3,65% στον τομέα της Εκπαίδευσης και 3,10% στον τομέα αναψυχής και πολιτισμού. Μικρή αύξηση 1,53% παρατηρήθηκε και στον τομέα της υγείας.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός μειώθηκε με ρυθμό 0,5% και τον Νοέμβριο 2025 επίσης με ρυθμό 0,5%. Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2024 είχε αυξηθεί με ρυθμό 2,6%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024 σημειώθηκε στις υπηρεσίες (3,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον ηλεκτρισμό (-9,4%) και στα γεωργικά προϊόντα (-5,8%). Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα γεωργικά προϊόντα (3,0%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,9%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,9%), Εκπαίδευση (3,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,8%) και Μεταφορές (-0,4%).

Πενιχρή ΑΤΑ

Η διαμόρφωση του πληθωρισμού σε μόλις 0,1% έχει ως αποτέλεσμα η ΑΤΑ, που θα δοθεί από τον Ιανουάριο, να είναι απειροελάχιστη. Παρά τον μεγάλο ντόρο που δημιουργήθηκε, τις σφοδρές αντιπαραθέσεις και την ανταλλαγή πυρών, η αύξηση των μισθών τον Ιανουάριο του 2026 θα είναι περίπου €1 για ακάθαρτο μισθό €1.000 και €1,50 για ακάθαρτο μισθό €1.500.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, από 1η Ιανουαρίου 2026 και για περίοδο έξι μηνών, το τιμαριθμικό επίδομα αναπροσαρμόζεται κατά 0,10% το οποίο διαμορφώνεται από 360,98% σε 361,44% πάνω στους βασικούς μισθούς, με κατώτατο όριο επιδόματος τα €13.803.

Από 1η Ιουλίου 2026, το τιμαριθμικό επίδομα για περίοδο 12 μηνών θα αναπροσαρμοστεί κατά 0,12% και θα ανέλθει στο 361,53% με κατώτατο όριο τα €13.807.

Σύμφωνα με εγκυκλίους που εξέδωσαν ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, με τη μόνιμη συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στις 13 Νοεμβρίου 2025, την 1η Ιανουαρίου 2026 οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με το 80% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη, νοουμένου ότι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η συμφωνία προνοεί ότι κατά την 1η Ιουλίου 2026 οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με πρόσθετο 10% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη (σύνολο 90%).

Για συνολικό μισθό €1.500 που ίσχυε τέλη Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με παράδειγμα που δίνει η ΟΕΒ, η αύξηση λόγω ΑΤΑ θα είναι €1,50 τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο θα ανέλθει στο €1,80.