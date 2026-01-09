EE: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές βάσει του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις (FSR) με σκοπό να αυξηθεί η προβλεψιμότητα και να διασφαλίζεται η διαφάνεια για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποσαφηνίζονται διάφορες πτυχές του FSR: α) την εκτίμηση των στρεβλώσεων, β) ην εκτίμηση των στρεβλώσεων συγκεκριμένα στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, γ) το κριτήριο εξισορρόπησης (οι κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων μιας στρεβλωτικής ξένης επιδότησης έναντι πιθανών θετικών επιπτώσεων) και δ) τη χρήση του μηχανισμού πρόσκλησης υποβολής προσφορών για συγκεντρώσεις και διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την προηγούμενη κοινοποίηση συγκεντρώσεων που κανονικά δεν χρήζουν κοινοποίησης, καθώς και ξένων χρηματοδοτικών συνεισφορών σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές έως τις 13 Ιανουαρίου 2026. Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις απαιτεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 14 Ιουλίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία θα επανεξετάζει την πρακτική που ακολουθεί για την εκτέλεση και την εφαρμογή του κανονισμού.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε: «Με την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, παρέχουμε στις διάφορες οντότητες έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να μετατρέψουν τις καλές προθέσεις σε δράση. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν τις προσδοκίες όλων των πλευρών για υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, ώστε οι επενδύσεις να μπορούν να προχωρούν με τρόπο που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες. »

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, δήλωσε: «Στόχος μας είναι ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών εταιρειών. Με τις νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές, παρέχουμε σαφήνεια ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ευθυγραμμίζοντας τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΕ με τις αρχές της αξιοκρατίας και του θεμιτού ανταγωνισμού, προστατεύουμε την ενιαία αγορά και διασφαλίζουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη βιομηχανική υπεροχή και την ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. »