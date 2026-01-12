Τι δείχνει το νέο παρατηρητήριο Συνδέσμου Καταναλωτών για e-καλάθι

Νέο παρατηρητήριο για το e-καλάθι, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Ο Δεκέμβριος σε σύγκριση με το Νοέμβριο παρουσιάζει μια αύξηση του συνολικού αριθμού των προϊόντων που είχαν οι υπεραγορές στο e- kalathi, ωστόσο σημειώνεται, καμιά υπεραγορά δεν έχει το σύνολο των 478 προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Επιπρόσθετα, σε δυο υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Για το μήνα Δεκέμβριο η υπεραγορά Lidl είχε μέγιστο αριθμό προϊόντων μόνο περί τα 137 προϊόντα από το σύνολο των 478 που περιλαμβάνονται στο e-kalathi και η εταιρεία POP LIFE περί τα 66 προϊόντα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Δεκεμβρίου 2025 και 127 για τις πρώτες 16 μέρες του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το Δεκέμβριο η υπεραγορά POP LIFE από τις 17 12 2025 μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου ώρα 09:00 δεν είχε οποιαδήποτε προϊόντα στο e- kalathi. Ο συνολικός αριθμός των προϊόντων υπολογίστηκε έχοντας υπόψη τα 476 προϊόντα από τα 478 που περιέχονται στο e- kalathi. Ως εκ τούτου δυνατό να υπάρχει μια μέγιστη απόκλιση μέχρι δυο προϊόντα.

Παρατηρείται ότι στις υπεραγορές Lidl και POP LIFE ο αριθμός των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές, τονίζεται.

Απέτυχε το σκοπό του

Όπως σημειώνεται, το e-kalathi λειτούργησε από τον Ιούνιο 2025. Σκοπός και στόχος του ήταν να προσφέρει στους καταναλωτές ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο που θα τους βοηθούσε από τη μια στην επιλογή της φθηνότερης υπεραγοράς ή των φθηνότερων τιμών και από την άλλη, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, στη μείωση των τιμών. Δυστυχώς, τονίζει, παρά το γεγονός ότι το e-kalathi συμπλήρωσε έξι μήνες εφαρμογής, οι μέχρι τώρα ενδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τον πιο πάνω σκοπό και στόχο.

Βασικές παρατηρήσεις σύμφωνα με τις αναφορές του Συνδέσμου

1. Παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων που ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους που περιέχονται στο e-kalathi είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει σημαντικά την επιλογή των καταναλωτών.

2. Τον Δεκέμβριο συνεχίστηκε σε κάποιες υπεραγορές η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ίδιων καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς. Αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο 2025. Ίσως να οφείλεται στον εντονότερο ανταγωνισμό των υπεραγορών σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.

3. Τέλος παρατηρείται μια συνεχής και αισθητή μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα το Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, το Σεπτέμβριο 9,3%, τον Οκτώβριο 6% τον Νοέμβριο 5,8% και το Δεκέμβριο 4,6%.

4. Ο Δεκέμβριος σε σύγκριση με το Νοέμβριο παρουσιάζει μια μικρή αύξηση του συνολικού αριθμού των προϊόντων που είχαν οι πιο πάνω υπεραγορές στο e- kalathi. Όμως να μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Δεκέμβριος, σε σύγκριση με τους πρώτους δυο μήνες λειτουργίας του e- kalathi, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που ήταν στο e- kalathi ήταν μικρότερος και επιπλέον καμιά υπεραγορά δεν έχει το σύνολο των 478 προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e- kalathi.

Επιπρόσθετα, σε δυο υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη, το Δεκέμβριο, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους ήταν εξαιρετικά χαμηλός. Η Υπεραγορά Lidl είχε μέσο αριθμό προϊόντων περί τα 137 προϊόντα από το σύνολο των 478 που περιλαμβάνονται στο e- kalathi και η εταιρεία POP LIFE περί τα 66* προϊόντα.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από όσα καταγράφονται στο e-kalathi.