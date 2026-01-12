Υψηλό 17ετίας στις πωλήσεις σαλούν - Πέραν των 40 χιλ. αυτοκίνητα άλλαξαν χέρια

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 ανήλθαν οι πωλήσεις σαλούν το 2025 καταγράφοντας άνοδο για τρίτη συνεχή χρονιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2025 και έφτασαν τις 40.778, σε σύγκριση με 38.410 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 14.633 ή 35,9% ήταν καινούρια και 26.145 ή 64,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Το 2024 ο αριθμός των καινούριων οχημάτων ήταν 15.061 και των μεταχειρισμένων 23.349.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,4% στα 5.169.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 στο 42,0% (από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,3% το 2024 σε 8,9% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,0% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 37,1% σε 44,3%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 5,8% την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2025 και έφτασε τις 52.508, σε σύγκριση με 49.616 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

Δεκέμβριος

Κατά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.604, σημειώνοντας αύξηση 27,1% σε σχέση με 2.836 τον Δεκέμβριο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 36,6% στις 2.801 από 2.050 τον Δεκέμβριο 2024