Διαβούλευση για τροποποίηση των τελών που καταβάλλουν ΚΕΠΕΥ και Διαχειριστές Αγορών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε έγγραφο διαβούλευσης με το οποίο προτείνει τροποποιήσεις στα τέλη που καταβάλλουν οι οντότητες στο πλαίσιο του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου 87(Ι)/2017.

Επίσης, η ΕΚΚ δημοσίευσε και δεύτερο έγγραφο διαβούλευσης με το οποίο προτείνονται τέλη και χρεώσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)1286/2014 για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα σε ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση (PRIIP).

Στο πρώτο έγγραφο διαβούλευσης οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εισάγουν αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τελών που καταβάλλονται από τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τους Διαχειριστές Αγορών και τα υποκαταστήματα που έχουν εγκατασταθεί στη Δημοκρατία από Επενδυτικές Επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών και από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, περιλαμβάνουν τροποποιήσεις που αφορούν τις γνωστοποιήσεις μετά τη χορήγηση άδειας. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται προτάσεις για νέους τύπους πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται, ενώ καταργούνται υποχρεώσεις γνωστοποίησης που δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες.

Το δεύτερο έγγραφο διαβούλευσης που αφορά οντότητες οι οποίες εποπτεύονται από την ΕΚΚ και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 εισάγει ετήσια τέλη και χρεώσεις που θα καταβάλλονται από τους παραγωγούς PRIIPs και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για PRIIPs ή τους πωλητές PRIIPs.

Η αναθεώρηση αυτών των τελών εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής επανεξέτασης όλων των τελών και χρεώσεων της EKK, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμισή τους με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων οντοτήτων, καθώς και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΚΚ από δημόσιους πόρους και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της.