Αρκετές καταγγελίες ενώπιον της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) δήλωσε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, Πάνος Προδρομίτης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Αρχής.

Ερωτηθείς από τους Βουλευτές σχετικά με καταγγελίες που χειρίζεται η Επιτροπή, ο κ. Προδρομίτης είπε ότι «έχουμε αρκετές υποθέσεις που βρίσκονται σε διάφορα στάδια». Όπως εξήγησε, αυτές προκύπτουν και από τα «κακά αποτελέσματα» από επιθεωρήσεις που διενεργεί η Αρχή, είτε από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σημείωσε ότι πρόκειται για «αρκετά μεγάλο αριθμό», αναφέροντας ότι κάποιες από αυτές βρίσκονται στο στάδιο εξέτασής τους από την πειθαρχική επιτροπή για ενδεχόμενη επιβολή ποινής, άλλες βρίσκονται στο στάδιο του ερευνώντος λειτουργού και για άλλες αναμένεται να διοριστεί ερευνών λειτουργός. «Χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό να βοηθήσει με την έρευνα», ανέφερε.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2026 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €1,9 εκ. Όπως ανέφερε ο κ. Προδρομίτης, είναι στα ίδια επίπεδα με αυτόν του 2025.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ προέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ετήσια καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% (€0,36 εκ.) των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων και 80% (€1,4 εκ.) προέρχεται από τα αναγνωρισμένα Σώματα Ελεγκτών της Δημοκρατίας, τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα Νόμιμα Ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στις δράσεις της Αρχής το προηγούμενο διάστημα, ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι τον Δεκέμβριο η Αρχή υπέγραψε πρωτόκολλο συμφωνίας με την αντίστοιχη αρχή των ΗΠΑ. «Αυτό επιτρέπει σε κυπριακές εταιρείες να αντλήσουν κεφάλαια από την Αμερική», είπε, σημειώνοντας, επίσης ότι η συμφωνία δίνει «μεγάλο κύρος και αξιοπιστία στη χώρα».

Σημείωσε, επίσης, ότι το 2025 επιβλήθηκε για πρώτη φορά πειθαρχική κύρωση σε ελεγκτικό γραφείο, με πρόστιμο €60.000, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό πάει στο πάγιο ταμείο του κράτους.

Επίσης, σημείωσε ότι ξεκίνησε διαβούλευση για τροποποίηση του νόμου των Ελεγκτών για πιο γρήγορη πειθαρχική διαδικασία, με εισαγωγή διαδικασίας συμβιβασμού και αυτοματοποίηση στην επιβολή ποινών για συγκεκριμένες παραβάσεις. Είπε, ακόμα, ότι βρίσκονται σε διαβούλευση με τον ΣΕΛΚ για την έκδοση κανονισμών που θα αντιμετωπίζουν ασάφειες του νόμου, με την πρόταση να αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία το επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη διοργάνωση παγκόσμιου συνεδρίου τον Μάρτιο στη Λεμεσό, του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop, το οποίο χαρακτήρισε «σημαντικό γεγονός εντός της Προεδρίας της ΕΕ», σημειώνοντας ότι θα παρευρεθεί σημαντικός αριθμός επιθεωρητών από όλο τον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό περιλήφθηκε σχετικό κονδύλι και στον προϋπολογισμό.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελεί η ΑΔΕΕλΕπ σε σχέση με την εποπτεία του επαγγέλματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και για την προστασία του ονόματος της χώρας διεθνώς. Σημείωσε ότι πρόκειται για ένα «πολύ ευαίσθητο κεφάλαιο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας» και είναι σημαντικό να υπάρχει αξιόπιστη εποπτική αρχή.

Με τη σειρά της, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό που εποπτεύει σημαντικά επαγγέλματα που μπορούν να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις εξελίξεις στον τόπο μας. «Αναμένουμε πολλά από εσάς, ιδιαίτερα τις δύσκολες εποχές που συμβαίνουν διάφορα που αφορούν την εικόνα της χώρας μας», είπε, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ είναι θετικός για τον προϋπολογισμό της Αρχής.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ρώτησε τον κ. Προδρομίτη για τα συμπεράσματα της Αρχής, όπως προκύπτουν μέσα από τους ελέγχους που διενεργεί. Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ρώτησε, με τη σειρά του, αν διαπιστώθηκαν παρατυπίες στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν το 2025 και ποια ήταν η παρέμβαση της Αρχής για αποκατάσταση.

Ο κ. Προδρομίτης απάντησε ότι όταν ξεκίνησαν τις επιθεωρήσεις, ειδικά σε μεγάλα ελεγκτικά γραφεία, εντόπισαν αρκετά σημαντικά ευρήματα. «Δώσαμε χρόνο να βελτιωθούν και τα γραφεία βελτιώθηκαν αρκετά», είπε. Σημείωσε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός μικρότερων γραφείων που δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι μπορεί να αφορούν μικρές επιχειρήσεις, που ο έλεγχος τους δεν είναι σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα.

Για αυτές τις περιπτώσεις, είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δημιουργίας ενός απλοποιημένου λογιστικού προτύπου, υποδεικνύοντας ότι σχετική συζήτηση έγινε στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής το περασμένο διάστημα.

Τέλος, ο κ. Προδρομίτης επισήμανε ότι το ελεγκτικό επάγγελμα δεν έχει ικανοποιητικό αριθμό ατόμων, αφού λογιστές βρίσκουν δουλειά σε εταιρείες Forex, που μπορεί να δίνουν πιο ψηλούς μισθούς. «Θα δουλέψουμε για την ελκυστικότητα του επαγγέλματος και την απλοποίηση των προτύπων», ανέφερε.

