Εναλλακτική στους δασμούς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με την Κίνα προσφέρει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Δευτέρα, μετά την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα για τα ηλεκτρικά οχήματα, ένα έγγραφο με νέες κατευθυντήριες γραμμές που ανοίγουν τον δρόμο για εναλλακτική λύση στους δασμούς που επέβαλε το 2024.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει το έγγραφο, οι Κινέζοι κατασκευαστές μπορούν να καταθέτουν προσφορές για αναλήψεις υποχρεώσεων (price undertakings), δηλαδή δεσμεύσεις ελάχιστων τιμών εισαγωγής, ώστε να αντισταθμίζονται οι επιδοτήσεις που, κατά τις Βρυξέλλες, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών. Όπως αναφέρει σχετικά το έγγραφο, κάθε πρόταση «πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξαλείφει τις επιζήμιες επιπτώσεις των επιδοτήσεων και να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους δασμούς».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα διεθνούς εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, ξεκαθάρισε ότι το κείμενο δεν συνιστά πολιτική στροφή, αλλά πρακτική καθοδήγηση: το έγγραφο, όπως είπε, «προορίζεται να παράσχει καθοδήγηση στους Κινέζους εξαγωγείς που ενδέχεται να εξετάζουν την υποβολή προσφορών για δεσμεύσεις τιμών» για ηλεκτρικά οχήματα «που υπόκεινται σήμερα σε αντισταθμιστικούς δασμούς». Η Κομισιόν επεσήμανε ότι πρόκειται απλώς για έγγραφο καθοδήγησης, τίποτε περισσότερο.

Όσον αφορά τον χρονισμό που επιλέχθηκε για τη δημοσίευση του εγγράφου, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι οδηγίες δημοσιεύθηκαν τώρα, επειδή έλαβε τον περασμένο μήνα την «πρώτη ουσιαστική» πρόταση για price undertaking, ενώ δηλώνει πρόθυμη να εξετάσει και νέες προσφορές χωρίς, ωστόσο, να δεσμεύεται για συμφωνία. «Ας χαμηλώσουμε όλοι λίγο τους τόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η ΕΕ επέβαλε δασμούς έως και 35,3% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, έπειτα από έρευνα που κατέληξε πως οι κρατικές επιδοτήσεις της Κίνας υπονομεύουν τους Eυρωπαίους κατασκευαστές, ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισµού. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν, κάθε πρόταση ελάχιστης τιμής θα υπόκειται στα ίδια νομικά κριτήρια και θα αξιολογείται «με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης και τους κανόνες του ΠΟΕ».

