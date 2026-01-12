Ενδιαφέρον Blackrock για συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προγραμματίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ. Δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Ελλάδα αναφέρουν ότι στους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνεται και η αμερικανική Blackrock

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας αναφέρουν ότι θα ξεκινήσει σύντομα η διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή. Πρόκειται για επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ ως το 2030 με επίκεντρο την ανάπτυξη διεθνών και εγχώριων διασυνδέσεων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου εντός της Ελλάδας. Παράλληλα προγραμματίζεται και η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο των έργων του ΑΔΜΗΕ παραμένει και η διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Ελλάδα αναφέρουν ότι στους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνεται και η αμερικανική Blackrock. Η είσοδος επενδυτών από τις ΗΠΑ συνδέεται με τη μείωση της συμμετοχής και της επιρροής της Κίνας στον ΑΔΜΗΕ. Η State Grid Corporation of China, η μεγαλύτερη δημόσια υπηρεσία κοινής ωφέλειας στον κόσμο υπεύθυνη για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πληθυσμό πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια σε 26 επαρχίες, αυτόνομες περιφέρειες και δήμους, καλύπτοντας το 88% της κινεζικής εθνικής επικράτειας, κατέχει το 24% από το 2017.

H αύξηση κεφαλαίου που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, κύριος μέτοχος του ΑΔΜΗΕ, ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ. Η Ελληνική Δημοκρατία θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας, όπως έχει αναφέρει και ο έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει στην αύξηση και το Ελληνικό Δημόσιο για να διατηρήσει την κατοχή του 51% των μετοχών.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

