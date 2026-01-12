Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μικρή άνοδο κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο

Μικρή άνοδο κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,46%, κλείνοντας στις 286,77 μονάδες.

Άνοδο 0,62% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 173,97 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €287.048.

Άνοδο παρουσίασαν οι δείκτες της Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,08% και 1,37%, αντίστοιχα. Αντίθετα, πτώση 0,70% κατέγραψε ο Δείκτης των Επενδυτικών, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €157.840 (πτώση 1,18% – τιμή κλεισίματος €8,40), της Atlantic Insurance με €54.356 (άνοδος 0,84% - τιμή κλεισίματος €2,40), της Δήμητρας Επενδυτική με €43.252 (πτώση 0,63% – τιμή κλεισίματος €1,565), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €9.128 (άνοδος 2,29% - τιμή κλεισίματος €1,34) και της Louis Plc με €5.869 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,14).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 10 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 145.

Εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι την 23η Ιανουαρίου 2026 θα λήξουν τα Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 10η Έκδοση 2025 (24/10/2025 – 23/01/2026) και προσθέτει ότι η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των προαναφερόμενων Γραμματίων θα είναι η 19η   Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

