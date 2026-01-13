Δύο αναγνώσεις για τα οφέλη από το e-kalathi

Το λανσάρισμα του εργαλείου e-kalathi τον Ιούνιο του 2025 επέφερε όξυνση του ανταγωνισμού στην αγορά μεταξύ των υπεραγορών, καθώς οι τιμές προϊόντων είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα σύγκρισης. Την ίδια ώρα ωστόσο, υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Υπηρεσίας Προστασίας των Καταναλωτών για το πραγματικό όφελος που προκύπτει.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών σε χθεσινή του ανακοίνωση επεσήμανε ότι το e-καλάθι λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2025 με σκοπό και στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο που θα τους βοηθούσε από τη μια στην επιλογή της φθηνότερης υπεραγοράς ή των φθηνότερων τιμών και από την άλλη, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, στη μείωση των τιμών. Δυστυχώς, τονίζει, οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τον πιο πάνω σκοπό και στόχο.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών από την άλλη κάνει λόγο για συστηματική απαξίωση του εργαλείου από τον σύνδεσμο.

Τα πυρά συνδέσμου

Σύμφωνα με το νέο παρατηρητήριο τιμών που δημοσίευσε τη Δευτέρα ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο Δεκέμβριος σε σύγκριση με τον Νοέμβριο παρουσιάζει μια αύξηση του συνολικού αριθμού των προϊόντων που είχαν οι υπεραγορές στο e- kalathi, ωστόσο επεσήμανε, καμιά υπεραγορά δεν έχει το σύνολο των 478 προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Επιπρόσθετα, τόνισε, σε δύο υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους είναι εξαιρετικά χαμηλός, με αποτέλεσμα η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi να είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές.

Ερωτηματικά για αρνητική στάση

Απάντηση στα πυρά του συνδέσμου, δίνει με δηλώσεις του στον «Π» ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

«Παρά το γεγονός ότι το εργαλείο βρίσκεται ακόμη σε φάση εξέλιξης», υποστηρίζει, «έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, παρατηρείται σαφής και συνεχής μείωση των τιμών μεταξύ υπεραγορών, γεγονός που συνέβαλε στη συγκράτηση του πληθωρισμού προς όφελος του καταναλωτή».

Παρά ταύτα, τονίζει, «από την έναρξη της εφαρμογής του e-kalathi, ο σύνδεσμος επιλέγει συστηματικά να απαξιώνει δημόσια το εργαλείο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυναμική εξέλιξή του, τις προγραμματισμένες επεκτάσεις με νέα προϊόντα και λειτουργίες, καθώς και το γεγονός ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2026 ο αριθμός των προϊόντων θα αυξηθεί σημαντικά, με την ένταξη πέραν των 1.000 νέων προϊόντων».

«Υπό τα δεδομένα αυτά, εγείρεται εύλογο ερώτημα για το ποια συμφέροντα εξυπηρετεί πραγματικά ο σύνδεσμος, όταν επιλέγει να επιτίθεται σε ένα εργαλείο που λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών και ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά. Η στάση αυτή δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο ενός φορέα που φέρει τον τίτλο της εκπροσώπησης των καταναλωτών», υποδεικνύει.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως η καθ' ύλην αρμόδια δημόσια αρχή, παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση πολιτικών και εργαλείων που υπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των καταναλωτών, ανεξαρτήτως εξωτερικών πιέσεων ή αβάσιμων επικρίσεων.

Πληθωρισμός

Όσον αφορά τον δείκτη τιμών καταναλωτή, στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι τον Δεκέμβριο μειώθηκε με ρυθμό 0,5% όσο και τον Νοέμβριο. Τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά παρουσίασαν ετήσια μείωση 2,93% τον Δεκέμβριο ενώ σε μηναία βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Νοέμβριο παρουσίασαν μικρή αύξηση 0,83%. Για ολόκληρο το 2025, οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 0,41%.

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες δείχνει ότι τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,70) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,61).